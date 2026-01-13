La Junta llama a "no bajar la guardia" ante la incidencia de la gripe en la provincia de Jaén

Imagen de la reunión de coordinación de delegados - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha hecho un llamamiento a "no bajar la guardia" y a "mantener la prudencia de utilizar mascarillas si existen síntomas o cuando se visiten centros sanitarios", así como mantener el lavado de manos de manera frecuente o solicitar la vacuna contra la gripe si se encuentra dentro de los grupos de riesgo.

Ha sido en la reunión de coordinación de delegados territoriales en Jaén donde se ha analizado la evolución de la tasa de incidencia de gripe, que "comienza a descender pero todavía se mantiene dentro de niveles epidémicos".

Precisamente, la Tasa de Incidencia de Enfermedades Respiratorias se sitúa en 335 casos de 100.00 habitantes, mientras que la de gripe se halla en 38,4 por cada 100.000 jiennenses. Además, hay 176.567 jiennenses que ya se han vacunado contra la gripe.

Asimismo, en la reunión de coordinación también se ha abordado la nueva orden de ayudas para la modernización y transformación de la industria agroalimentaria, a la que se pueden acoger almazaras y cooperativas. Está dotada con 88 millones de euros y mantiene el plazo abierto hasta el próximo 6 de marzo.