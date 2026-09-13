Tres heridos y 50 desalojados por el incendio de Benahavís (Málaga) que despliega hasta 200 efectivos del Infoca

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en una atención a medios. Archivo.- Clara Carrasco - Europa Press

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha cifrado en 50 los vecinos desalojados de la urbanización Montemayor, en Benahavís (Málaga), y en tres los heridos a consecuencia del incendio forestal declarado este domingo en el paraje Ermita del Rosario y elevado a situación operativa 1, fase de emergencia, del Plan Infoca, si bien se espera una noche "activa", en la que trabajan más de 200 efectivos, a pesar de la disminución de la intensidad en las rachas de viento.

En una atención a medios desde el Puesto de Mando Avanzado desplegado en la localidad malagueña tras el incendio, Sanz ha indicado que, de las tres personas que han resultado heridas, una de ellas ha sido trasladada al Hospital Regional Universitario de Málaga con quemaduras y permanece en observación.

Un bombero del Infoca ha sufrido una fractura de muñeca tras una caída y otra persona ha sido atendida por inhalación de humo, aunque su hogar no se ha visto afectado por las llamas. Un particular, un hombre de 78 años, presenta quemaduras externas en el 30-35 por ciento de la superficie corporal y ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Regional Universitario de Málaga. Otro particular ha sido atendido por inhalación leve de humo y dado de alta en el lugar.

En este sentido, el responsable ha relatado que, por el momento, ninguna vivienda ha resultado perjudicada por las llamas, aunque sí se han registrado daños en elementos como terrazas, entradas o rejas. Al hilo, ha destacado el trabajo de los bomberos y del dispositivo Infoca en la protección de las urbanizaciones y la atención a las incidencias.

El consejero se ha referido a la población de Benahavís, pues si bien la carretera de acceso al municipio permanece cortada, aún se estudia si es posible permitir el regreso de los vecinos que salieron de la localidad durante la mañana. La decisión será llevada a cabo junto con el alcalde, José Antonio Mena, y otras autoridades implicadas.

Sobre la evolución del incendio, Sanz ha explicado que durante la tarde de la presente jornada el mismo se ha visto favorecido por rachas de viento de levante de hasta 50 kilómetros por hora y una orografía compleja, con barrancos y cuencas, que han generado diferentes alineaciones del fuego.

Por el momento, el objetivo prioritario es contener la cabeza del incendio y evitar que avance hacia el norte, mientras los efectivos trabajan también en la protección de la urbanización Montemayor y La Coja.

El operativo aéreo ha estado formado por un avión de coordinación, dos aviones anfibios pesados, dos helicópteros ligeros, seis helicópteros semipesados, dos helicópteros pesados, un helicóptero de mando, seis aviones de carga en tierra y dos aviones anfibios ligeros que estarán interviniendo hasta el ocaso.

Por tierra trabajan siete grupos de bomberos forestales, cuatro Brica, un EMIF, seis técnicos de operaciones, dos técnicos de extinción, dos agentes de Medio Ambiente, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), la Unidad Médica de Incendios Forestales, el módulo de mando y la Unidad de Sistemas (drones), tres autobombas y dos buldóceres.

En las labores participan EMA 112, EMA Infoca, los Agentes Medioambientales, el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Bomberos de Málaga, Policía Local, Guardia Civil y los servicios sanitarios de 061. También se han movilizado recursos de distintos municipios y las agrupaciones de Protección Civil de Estepona y Marbella.

En adelante, concretamente sobre las 22,00 horas, se espera una disminución de las rachas de viento, en torno a los catorce kilómetros por hora, si bien el consejero ha subrayado que la noche será activa y el dispositivo trabajará "al máximo" para contener el fuego, especialmente en la cabeza del mismo, y las zonas habilitadas.

Sanz ha relatado que durante la mañana, concretamente a las 12,37 horas, el Servicio de Emergencias 112 recibió una llamada que alertó del incendio en el municipio, concretamente a la altura de la Ermita del Rosario y las zonas habitadas por población.

En vistas de que el incendio podía afectar a los vecinos de la localidad, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) envió un mensaje Es-Alert a la población sobre las 14,34 horas del mediodía con el objetivo de confinar a la población.

Al hilo, ha comentado que algunos vecinos podrían no haber recibido este mensaje, dado que la zona en la que ha tenido lugar el fuego ha afectado a la conexión por cable que ha impedido la continuación de la comunicación móvil y ha creado afectaciones en esta alerta.