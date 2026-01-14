Andalucía presenta en Fitur su modelo turístico sostenible con 20 destinos en un espacio de más de 7.000 metros

Andalucía presenta en Fitur su modelo turístico sostenible con 20 destinos en un espacio funcional y emocional. El consejero Arturo Bernal destaca las caractertísticas del mayor pabellón turístico de Andalucde de la historia. - JUNTA

MÁLAGA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha expuesto este miércoles en Málaga la programación de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) donde presentará su modelo turístico sostenible integrando a una veintena de destinos en un espacio funcional y emocional de más de 7.000 metros cuadrados.

En rueda de prensa desde la sede de Turismo Andaluz, el consejero ha avanzando que Andalucía asiste a la cita anual con la convicción de que "el turismo no es un sector más, es una de las grandes industrias de Andalucía y una de las palancas más potentes de prosperidad, cohesión social y proyección internacional de nuestra tierra".

"Andalucía llega a Fitur a expresar una forma de entender el turismo y a demostrar que es posible crecer sin perder identidad, atraer sin invadir, emocionar sin desgastar. A decirle al mundo que Andalucía tiene una hoja de ruta y que esa hoja de ruta se sostiene sobre cuatro pilares inseparables: sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y una cogobernanza responsable", ha explicado.

En este sentido, ha puesto en valor el espacio pensado para que las empresas andaluzas crezcan, se internacionalicen, firmen acuerdos y generen empleo.

Para que el tejido productivo tenga un espacio profesional, eficaz y útil, el pabellón andaluz será el mayor de la historia, con más de 7.000 metros cuadrados y un presupuesto total de nuestra participación en Fitur será de 4,4 millones de euros.

El espacio tendrá la luz como hilo conductor entendida no solo como recurso estético, sino como lenguaje que atraviesa y conecta con la campaña internacional Surrender to the Andalusian Crush. "Quien nos visita no solo viene, se rinde. Esa idea, que ha conectado con mercados internacionales de una manera extraordinaria, se traslada ahora al espacio físico del pabellón", ha detallado Arturo Bernal.

Por ello, el pabellón contará también con la presencia de la campaña 'El Trato Andaluz', una acción que habla de convivencia, respeto y corresponsabilidad. "Interpela al visitante y a nosotros porque el turismo sostenible se construye desde una relación equilibrada entre quien llega y quien vive aquí".

VEINTE DESTINOS Y NUEVOS ESPACIOS LOCALES

Para el consejero, el modelo del estand responde a la idea de satisfacer a todos los destinos y a todos los perfiles profesionales. "Andalucía no es una suma de espacios aislados. Cada provincia, cada ciudad, cada destino conserva su identidad, su lenguaje y su propuesta, pero todos forman parte de una marca común fuerte, reconocible y coherente", HA DICHO.

Con ello, un total de 20 destinos tendrán representación propia dentro del espacio de Andalucía. Se establecerá además una zona dedicada a Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Andalucía (Córdoba, Úbeda y Baeza) y un espacio dedicado a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

Como novedad, este año se ha dedicado otro espacio al producto Puerta de Andalucía (Linares, Andújar, Bailén y La Carolina), así como otro dedicado a los Espacios Protegidos de Andalucía. Todo ello en convivencia con las más de 200 empresas andaluzas que participarán este año en la Business Area.

"Empresas de alojamiento, experiencias, transporte, producto, servicios turísticos, eventos y turoperación. Más mesas, mejores condiciones, más superficie y un entorno diseñado para favorecer reuniones de calidad y consolidar el corazón económico del pabellón", ha subrayado.

PABELLÓN VIVO Y ABIERTO AL PÚBLICO

Durante toda la semana, el pabellón se mantendrá como un espacio vivo con experiencias sensoriales, tecnología aplicada a la emoción, dinámicas participativas, gastronomía, deporte y cultura.

Además, durante el fin de semana se abrirá al público general con una programación diseñada para descubrir Andalucía con gymkanas, zonas de artesanos, demostraciones gastronómicas, actuaciones musicales, actividades para niños y el tradicional cine de verano.

"Fitur es el lugar donde contamos al mundo quiénes somos y hacia dónde vamos. Y lo hacemos con la fuerza de una industria que representa empleo, innovación y futuro. Andalucía va a Fitur a liderar una conversación. La conversación sobre cómo debe ser el turismo del futuro. Un turismo que emociona, que genera oportunidades y que respeta", ha concluido el consejero.