El Centro Andaluz de las Letras convoca en Málaga a Sébastien Courtois en el ciclo 'Gilles Deleuze y la Literatura'

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, prosigue con el homenaje a Gilles Deleuze en el centenario de su nacimiento con una nueva cita del ciclo 'Deleuze y la Literatura', en la que participa Sébastien Courtois, catedrático y profesor de Filosofía del Liceo Francés Internacional de Málaga.

Courtois ofrecerá una charla titulada 'Deleuze y las líneas de vida (a propósito de Henry James y Francis Scott Fitzgerald)'. Está prevista este jueves, 18 de diciembre, a las 19.00 horas en el Centro Andaluz de las Letras con entrada libre hasta completar aforo, han informado desde la entidad.

Gilles Deleuze (1925-1995) fue un filósofo posmoderno y postestructuralista conocido por desafiar las estructuras jerárquicas tradicionales y es considerado uno de los filósofos más importantes del Siglo XX.

Percibido como un historiador de la filosofía tras haber publicado obras sobre diversos pensadores, evolucionó a una definición del filósofo como "creador de conceptos". Con Félix Guattari escribió 'El Anti edipo' y 'Mil mesetas' ('Capitalismo y esquizofrenia'). Estudió, entre otros, a escritores como Lewis Carrol, Franz Kafka o F. Scott Fitzgerald. En 1994 recibió por su obra el Gran Premio de Filosofía de la Academia Francesa.

En cuanto a Sébastien Courtois, es profesor del Liceo Francés Internacional de Málaga desde 2005 y ha organizado exposiciones sobre la filosofía contemporánea y sobre Gilles Deleuze. Ha colaborado con el Centro Andaluz de las Letras en actividades relacionadas con pensadores o escritores como Josep María Esquirol o Mathias Enard. En la Universidad Autónoma de Madrid ha ofrecido conferencias sobre Michel Foucault, Roland Barthes y Jacques Derrida.

Este encuentro se realiza en colaboración con el Liceo Francés de Málaga y servirá de prólogo a una nueva edición del ciclo 'Cinéphilo', una serie de actividades sobre Cine y Filosofía que se desarrollará a partir de enero y que Sébastien Courtois coordina desde su creación en 2015 en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras.

El ciclo 'Gilles Deleuze y la Literatura' tiene como objetivo reflexionar sobre la influencia del autor francés en el mundo contemporáneo en la literatura, la filosofía, el cine y la política. En las diversas actividades programadas se analizará y divulgará su obra, que aún supone un desafío al pensamiento tradicional.

El ciclo --que se desarrolla en Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla-- tiene previstas más acciones divulgativas sobre el legado de Gilles Deleuze. A lo largo de diciembre y enero participarán pensadores como Manuel Barrios, María García Peláez, Antía Piñeiro Balvís, Luis Puelles y Luis Sáez.

En Málaga se está llevando a cabo un club de lectura en torno a la obra del autor francés en relación con otros autores como Franz Kafka, Francis Scott Fitzgerald y Samuel Beckett. Las citas están dirigidas por la psiquiatra Celia García-Díaz, autora de 'Un lugar para la locura de las mujeres. Historia(s) de la sala 20 del Manicomio Provincial de Málaga (1909-1950)'. Los próximos encuentros están previstos el 20 de enero y el 17 de febrero.