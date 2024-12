La Consejería de Cultura abre en el Museo de Málaga 'Patio. Encuentro de Artes Vivas' que reúne a varios artistas

MÁLAGA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez, ha inaugurado este jueves en el Museo de Málaga la primera edición de 'Patio. Encuentro de Artes Vivas' que organiza el Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Vélez ha estado acompañado por el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carlos García Giménez, la directora del Instituto Andaluz de Artes Plásticas y Visuales, Lorena Codes, la directora del Museo de Málaga, María Morente, y la directora artística de 'Patio', Isabel Sanz.

El festival, que se lleva a cabo en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, cuenta con las 'performance' de siete artistas, de origen local, nacional e internacional, y diversas actividades.

El lema para esta primera experiencia es la urgencia y la creación. "¿Qué sucede cuando lo urgente prevalece sobre lo importante?" Esta es la reflexión que propone la comisaria Isa Sanz al explorar cómo la urgencia impulsa y transforma la práctica artística. El propósito de este encuentro es fomentar el diálogo entre artistas y público propiciando una reflexión crítica sobre cómo la urgencia impacta en el proceso creativo y en las temáticas.

En su intervención, Vélez ha señalado que "este encuentro, de carácter anual, permitirá redescubrir el patrimonio cultural permitiendo al público experimentarlos de manera vivencial participando en el proceso creativo". El concepto 'patio', tan arraigado en la cultura andaluza, trasciende la dimensión arquitectónica y simboliza un espacio de convivencia y comunidad, ha añadido.

La primera jornada ha comenzado este jueves por la mañana en el Museo de Málaga con la ponencia de Nieves Correa, un referente de la escena de la performance en España. Posteriormente, la artista Verónica Ruth Frías (Málaga) ha ocupado el patio del Museo de Málaga para reivindicar la importancia de las relaciones personales y el hogar en su performance 'Construir lo importante'.

Este jueves por la tarde, a las 18 horas, Delia Boyano (Málaga) entrará en acción con su performance 'De la archaiología del distanciamiento o leyenda del ser de mármol' inspirada en la colección arqueológica de los Marqueses de la Casa-Loring.

La sala del Museo de Málaga que alberga este conjunto se convertirá en el escenario de la performance, uniendo la historia antigua con la intervención contemporánea para reflexionar sobre el impacto del individualismo en la sociedad actual.

Finalizará el día la propuesta del finlandés Roi Vaara, artista pionero de la performance en Finlandia con más de 500 intervenciones realizadas en aproximadamente 50 países. Vaara llevará a cabo 'Space in the Place (with sound loops)', una instalación sonora que convergerá con el movimiento corporal y la presencia del artista. Será a las 19,45 con una duración de 50 minutos.

PROPUESTAS PARA EL VIERNES 20 DE DICIEMBRE

El viernes 20 de diciembre finalizará esta primera edición con diversas actividades. La jornada comenzará con el taller 'Tomar conciencia' impartido por Nieves Correa (Madrid) para profesionales y estudiantes de artes visuales, artes escénicas, danza, música, etcétera. A través de ejercicios acumulativos, los participantes explorarán conceptos clave como la conciencia del acto, el espacio, el tiempo y el público. Tendrá lugar entre las 9 y 14 horas.

Por su parte la artista visual Isabel León (Granada) enfrenta la creación desde la urgencia en su performance 'Complexus' partiendo de la pregunta "¿qué nos urge?" y observa la violencia y el egoísmo de los tiempos convulsos en los que vivimos. En un espacio escénico cuidadosamente delimitado, la audiencia podrá alternar entre dos roles, ser el centro de atención o ser el observador. Se desarrollará entre las 12.30 y las 13.30 aproximadamente.

Además, Xie Rong (China) aborda la urgencia de coexistir pacíficamente. Rong se inspira en el Teatro Romano de Málaga, símbolo de convergencia de civilización, para llevar a cabo un proceso delicado de pintura corporal que durará varias horas, convirtiendo su cuerpo en una pieza decorada con gran meticulosidad, similar a un jarrón o cerámica china. Se titula 'Collapsing home' y comenzará a las 16.00 horas.

A las 18.00 horas está programado el coloquio 'Urgencia y creación. Artistas en conversación' moderado por María Bueno (Málaga) en el Museo de Málaga. Los artistas participantes en esta edición compartirán sus propuestas, explorarán las realidades que influyen en su trabajo y debatirán sobre el estado actual de las artes vivas.

La última intervención será realizada por Nieves Correa, 'Futuro anterior'. Su acción será corporal y descarnada, sin elementos que desvíen la atención del cuerpo. La presencia de la artista en este ejercicio performativo de poner su cuerpo ante una audiencia evoca un acto humano y necesario: recordar, no olvidar y estar presentes.