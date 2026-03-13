La delegada de la Junta en Málaga, distinguida en el Día del Patrón de los Bomberos por su gestión en las emergencias

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, distinguida en el Día del Patrón de los Bomberos por su gestión en las emergencias - JUNTA

COÍN (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha recibido en el día de hoy un reconocimiento por su trabajo al frente de la Dirección Ejecutiva del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en la provincia durante el último tren de borrasca que ha sufrido la provincia.

Ha sido el Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación de Málaga, quien le ha hecho entrega de esta mención en un acto con motivo del Día de su Patrón, San Juan de Dios, por parte del presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el alcalde de Coín, Francisco Santos, en un acto que ha tenido lugar en el antiguo Convento de Santa María de la Encarnación de Coín, y en el que han estado presentes también el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo.

Navarro ha agradecido en primera persona este reconocimiento al tiempo que ha señalado "que es un premio compartido con todos aquellos operativos y profesionales que, cuando ocurre una emergencia, se ponen en la primera línea para velar por la seguridad de nuestros municipios y sus vecinos".

En este sentido la delegada del Gobierno ha tenido palabras de agradecimiento para los responsables de los distintos dispositivos de la Agencia Andaluza de Emergencias EMA, presentes en el acto, como Emergencias 112, Infoca, 061, Policía Nacional Adscrita y los agentes de Medio Ambiente.

Navarro ha recordado que el tren de borrascas o el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han supuesto "muchos días de gestión, donde hemos tenido que activar planes de emergencia, tomar decisiones in extremis, algunas de ellas muy difíciles y hacer un seguimiento minuto a minuto desde los centros de coordinación" con el objetivo de atender a los municipios afectados y movilizar los recursos necesarios "con criterios de eficiencia y eficacia.

"Han sido días donde hemos vuelto a comprobar algo que en Málaga y en Andalucía hacemos muy bien, que es trabajar en equipo, pero también ha reinado algo fundamental, la confianza", ha sentenciado. Para Navarro, "esa confianza mutua, leal y coordinada" entre los dispositivos y el mando de la emergencia presidido por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, es a que pilota fundamentalmente el éxito de la gestión de cualquier situación de crisis como la vivida en la provincia.

"Y aquí, los bomberos del Consorcio Provincial son un pilar fundamental de este sistema de confianza. Ellos están siempre allí donde se les necesita, incluso siendo los primeros en llegar". En una emergencia, ha continuado, la activación de todos los que forman parte de los operativos se ha hecho "con un único objetivo que creo que hemos cumplido: anticiparnos, coordinarnos y responder con la mayor agilidad para proteger la vida de las personas".

Patricia Navarro ha tenido también palabras de reconocimiento a los alcaldes y concejales de Seguridad de los ayuntamientos. "Tengo que decir alto y claro que la coordinación y la lealtad en estos momentos ha sido insuperable. Clave para afrontar situaciones complicadas como las que hemos vivido en estos meses", ha afirmado.

"En estos meses hemos visto la disposición plena, la responsabilidad constante y el compromiso profundo de las administraciones municipales, independientemente del signo político", ha destacado para recordar que, en la gestión de emergencias, "no hay colores políticos, hay lealtad institucional, vocación de servicio y un objetivo común de proteger la vida de las personas".