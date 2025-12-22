El Hospital Costa del Sol celebra la I Jornada de Seguridad del Paciente en el Ámbito Pediátrico

El Hospital Universitario Costa del Sol (HUCS), dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha celebrado, con una gran acogida, la I Jornada de Seguridad del Paciente en el Ámbito Pediátrico - JUNTA

MÁLAGA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Costa del Sol (HUCS), dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha celebrado, con una gran acogida, la I Jornada de Seguridad del Paciente en el Ámbito Pediátrico, bajo el lema 'Construyendo entornos más seguros para nuestros pequeños pacientes'.

El evento, organizado por la Comisión de Seguridad de Pacientes del HUCS y la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Pediatría, ha reunido a un gran número de profesionales sanitarios, confirmándose como un foro muy participativo para el intercambio de información, conocimiento y la difusión de las últimas evidencias científicas.

Al acto de inauguración han asistido el director gerente del HUCS, Antonio Luis Cansino; la directora médica, Aurora López; y la directora de Enfermería, Carmen Cuenca; junto con la asesora de la Estrategia de Seguridad del Paciente de Andalucía, Paloma Trillo. La jornada ha cumplido su objetivo con un programa científico que ha destacado por su calidad, especialización y la excelencia de sus organizadores y ponentes del HUCS, del Hospital Regional Universitario de Málaga y de Cudeca.

La programación se ha articulado en torno a tres mesas de gran nivel, abordando las áreas más críticas de la seguridad asistencial en el ámbito neonatal y pediátrico. La primera mesa denominada 'La Seguridad del Paciente desde el Comienzo: Retos y Compromisos en la Atención Neonatal y Pediátrica', se ha centrado en los fundamentos y desafíos iniciales de la seguridad.

En la mesa 2 se han abordado 'Nuevas Estrategias para Mejorar la Seguridad del Paciente en el Ámbito Pediátrico: Experiencias y Buenas Prácticas' y, posteriormente, en la tercera mesa, los ponentes compartieron experiencias para mejorar la seguridad del paciente pediátrico.

Esta jornada ha continuado con una reflexión importante sobre el compromiso con una atención segura y centrada en el niño y la familia donde se ha destacado la importancia de la seguridad asistencial, que es doblemente crucial en el paciente pediátrico dada su especial vulnerabilidad. Finalmente, se ha leido el Manifiesto por la Seguridad del Paciente Pediátrico 2025 marcando la hoja de ruta para el próximo año.

La supervisora del área de Calidad del HUCS, Marina Carrasco Campos ha subrayado la importancia estratégica de la jornada para el centro: "La seguridad del paciente, y más aún en el ámbito pediátrico, es un pilar irrenunciable de nuestra atención sanitaria.

Esta jornada no solo ha sido un punto de encuentro para compartir las últimas evidencias, sino que reafirma el firme compromiso del Hospital Universitario Costa del Sol con la mejora continua de la calidad y la excelencia asistencial, garantizando que cada niño reciba la atención más segura y centrada en su desarrollo."

La I Jornada de Seguridad del Paciente en el Ámbito Pediátrico del Hospital Universitario Costa del Sol se posiciona así como un referente formativo y científico, clave para garantizar la máxima calidad y seguridad en la atención en el ámbito pediátrico.