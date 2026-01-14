El Hospital Costa del Sol celebra el VIII Encuentro sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal - JUNTA

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Costa del Sol (HUCS), dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha acogido este miércoles la octava edición del 'Encuentro de Pacientes y Profesionales Sanitarios sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)'.

Esta iniciativa, organizada por el servicio de Aparato Digestivo del hospital, se consolida como un foro esencial para informar sobre aspectos de actualidad y mejorar la convivencia de los pacientes con patologías como el Crohn o la Colitis Ulcerosa, entre otras.

El objetivo de este encuentro, que ha tenido lugar en el salón de actos del hospital, ha sido ofrecer una vía de interacción directa entre pacientes y profesionales sanitarios sobre la EII, realizando una actualización y puesta al día de estas patologías.

De hecho, el programa de este año ha abordado temas claves como los nuevos tratamientos, la vacunación y la perspectiva del paciente en el manejo de esta enfermedad.

El coordinador de este encuentro, el facultativo especialista en Aparato Digestivo del HUCS, Francisco Fernández Pérez, ha indicado que "esta reunión ha tenido una extraordinaria acogida en todas las convocatorias que se han celebrado hasta ahora y pretende convertirse en punto de encuentro para que los pacientes y los propios familiares puedan debatir sobre todos los aspectos que les resulten más relevantes y aquellos más importantes y/o que les planteen dudas e incertidumbre, además de los ya planteados en el programa".

Por su parte, la jefa del servicio en el hospital, Ángeles Pérez Aisa, ha destacado "la importancia" de estos foros para humanizar la asistencia. "Nuestro compromiso es ofrecer una atención integral donde el paciente se sienta escuchado y comprendido, más allá de la aplicación de los protocolos clínicos", ha señalado.

La reunión se ha estructurado en dos mesas redondas con una clara implicación por parte de los asistentes. La primera de ellas ha estado moderada por la facultativa de Aparato Digestivo del HUCS, Isabel Méndez. Ésta se ha iniciado con la ponencia del especialista en aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (HUVV), Juan Víctor Martos, quien ha analizado si la EII se manifiesta de igual forma en todos los pacientes.

A continuación, el también digestivo del HUVV, Francisco Rodríguez, ha expuesto cómo han cambiado los tratamientos en esta patología. Y, a continuación, el médico especialista en aparato digestivo del Hospital Materno-Infantil de Málaga, Víctor Navas, ha detallado las particularidades de la EII en la edad infantil y sus diferencias respecto a la edad adulta.

Tras un descanso, la segunda mesa ha sido moderada por la facultativa especialista en digestivo del HUCS, Cristina Verdejo y ésta ha incluido la intervención de los también médico/a de digestivo del HUCS, Ivo Ljubic, que ha abordado la importancia de las vacunas en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal; y de Marta Castillo, que ha explicado la frecuencia con la que esta patología coincide con otras enfermedades de base autoinmune.

El encuentro ha finalizado con una sesión dedicada a la perspectiva del paciente, de la mano de dos de ellas, Cristina Carrillo y Alejandra Ochoa, quienes han compartido qué necesidades se echan en falta desde el punto de vista del usuario, convirtiendo la clausura en una sesión muy dinámica y participativa.