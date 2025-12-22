El Hospital Regional de Málaga incorpora la quimioterapia domiciliaria al programa de trasplante autólogo - JUNTA

MÁLAGA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Regional Universitario de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha un programa de quimioterapia domiciliaria dentro del modelo de trasplante autólogo domiciliario (HEDO), una iniciativa que supone un avance decisivo en la atención personalizada a los pacientes oncohematológicos.

Este nuevo enfoque permite administrar en el propio domicilio tratamientos tan complejos como el acondicionamiento quimioterápico previo al trasplante de progenitores hematopoyéticos, garantizando los mismos estándares de seguridad y eficacia que en el entorno hospitalario.

El programa HEDO ha permitido ya el autotrasplante domiciliario de más de 200 pacientes y ha gestionado más de 300 ingresos de otras indicaciones en personas clínicamente estables que, bajo un seguimiento estrecho de enfermería especializada, pueden continuar su tratamiento en casa. Esta fórmula asistencial se dirige a pacientes con diagnóstico definido, buena estabilidad clínica y tratamientos que pueden ser administrados con seguridad en el domicilio.

El jefe de servicio de Hematología, Manuel Isidro Muñoz, destaca que "este modelo cambia por completo la experiencia del paciente; conseguimos que tratamientos muy intensivos se realicen en un entorno emocionalmente seguro, sin renunciar al rigor clínico". Asimismo, subraya que "la evidencia nos muestra que el domicilio, cuando cumple criterios de seguridad, es un entorno óptimo para muchos de estos procesos, porque reduce complicaciones, favorece la recuperación y mejora el bienestar global del paciente y de su familia".

La incorporación de la quimioterapia domiciliaria en octubre de 2025, consolida la filosofía del programa HEDO, centrada en ofrecer una atención más humana, eficiente y ajustada a las necesidades individuales.

El modelo se basa en protocolos estrictos de control, comunicación continua entre profesionales y visitas diarias de enfermería especializada, que garantizan la correcta administración del tratamiento, la detección precoz de efectos adversos y el acompañamiento emocional durante todo el proceso.

Además, se realiza una formación exhaustiva del cuidador principal, quien juega un papel fundamental en el proceso de cuidados domiciliarios. El equipo médico mantiene una supervisión permanente, combinando valoración telemática y presencial, mientras que el servicio de Farmacia Hospitalaria participa en la preparación segura de la medicación y en la coordinación logística necesaria para su administración en domicilio.

El responsable del seguimiento de los pacientes trasplantados en programa HEDO, Abel García subraya "es un trabajo de engranaje fino entre médicos, enfermería y farmacia; sin esa coordinación, un programa así no sería posible", y añade que "la clave es que el paciente está atendido en todo momento con los mismos estándares que en el hospital, pero con el valor añadido de sentirse en casa".

Esta iniciativa además de mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir el impacto emocional del ingreso hospitalario, disminuye la exposición a infecciones nosocomiales y aporta un modelo sostenible alineado con las nuevas tendencias de humanización y eficiencia del sistema sanitario.