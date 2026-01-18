La Junta de Andalucía destina cerca de 400.000 euros al Parque Perirubano Dehesa del Mercadillo en Ronda (Málaga)

El delegado territorial de Medio Ambiente en Málaga, José Antonio Víquez, junto a la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández. - JUNTA DE ANDALUCÍA

RONDA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ha destinado cerca de 400.000 euros al Parque Periurbano Dehesa del Mercadillo en Ronda para llevar a cabo "los trabajos necesarios para su puesta en valor que permitan a los vecinos disfrutar de este espacio verde de la ciudad". El delegado territorial de Medio Ambiente en Málaga, José Antonio Víquez, junto a la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández han acudido al citado enclave.

Tal y como ha precisado la Administración autonómica en una nota, la inversión de 396.809,78 euros otorgada al Consistorio de Ronda procede de los fondos Next Generation de la Unión Europea, canalizados a través de la Consejería y enmarcados dentro de las subvenciones destinadas a proyectos y ejecuciones en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Andalucía, en este caso del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

En concreto, según la Junta, el desarrollo de los trabajos se ha centrado en la limpieza y adecuación de la masa forestal, la mejora de la zona de merenderos, el arreglo y construcción de baños públicos y la adecuación de fuentes, incluyendo la creación de una fuente aprovechando el manantial que brota en este lugar.

Por su parte, Víquez ha destacado que el de Ronda ha sido el primer Consistorio en ejecutar esta subvención "siendo ésta la mayor mejora que se ha llevado a cabo en este parque desde que se creó en el año 2000".

En contexto, además de valorizar una parte de este espacio verde de la ciudad, cuya extensión total es de 133 hectáreas, como lugar de esparcimiento y disfrute para los rondeños, el Ayuntamiento ha impulsado gracias a esta subvención un punto de interés para la práctica del deporte. Así, en esta zona se ha creado un espacio para la realización de entrenamientos, así como para acoger competiciones en las modalidades de enduro bici, cross a pie y carreras de montaña, a nivel andaluz y nacional.

En relación, la alcaldesa de Ronda ha agradecido a la Consejería de Medio Ambiente esta subvención y ha añadido que "desde el ayuntamiento trabajamos codo con codo para poner en valor todos nuestros espacios naturales".

En suma, la visita del delegado de Medio Ambiente y la alcaldesa al Parque Periurbano ha coincidido con la primera edición de la prueba '3 horas Ronda', que ha contado con la participación de más de un centenar de deportistas entre las categorías de cross y de bicicletas de montaña.