La Junta destaca que el cartel de la Semana Santa de Málaga 2026 "une arte, fe e historia en una sola expresión"

MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha destacado que el cartel de la Semana Santa de Málaga 2026, elaborado por José Martín España, ofrece "una representación total donde arte, fe e historia se funden en una sola expresión".

Durante la presentación del cartel, la consejera ha valorado que "no es una simple imagen anunciadora, sino una llamada al alma creyente y al corazón cultural de la ciudad". "El cartel no es un objeto decorativo, sino una antesala espiritual; ante él, el espectador no solo contempla, sino que intuye la inminencia de unos días en los que Málaga deja de caminar al ritmo cotidiano para hacerlo al compás de un trono y al son del martillo del incienso que asciende como plegaria colectiva", ha señalado.

En este sentido, ha resaltado que "la Semana Santa malagueña no explica la fe, la sugiere mediante sus colores, sus símbolos y la arqueología visual que conecta con siglos de tradición popular". Asimismo, ha hecho hincapié en que los malagueños viven esta celebración como "una representación total donde arte, fe e historia se entrelazan", asegurando que esta primavera "será distinta, marcada por la pasión, la muerte y la esperanza de la resurrección".

Finalmente, España ha afirmado que el cartel "cumple una función esencial: visibiliza la fe, exponiéndola sin complejos y con dignidad estética, con un lenguaje que puede ser contemporáneo o clásico, pero siempre con significado".