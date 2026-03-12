Junta impulsa en Mijas las nuevas Indicaciones Geográficas Protegidas de la UE entre sectores artesanales e industriales

La Junta impulsa en Mijas las nuevas Indicaciones Geográficas Protegidas de la UE entre los sectores artesanales e industriales andaluces - JUNTA

MIJAS (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Industria, Energía y Minas, Antonio García Acedo, ha presentado en Mijas (Málaga) junto a la alcaldesa del municipio, Ana Carmen Mata y la presidenta de la Asociación Artesanal de Mijas, Sonia Lekuona, la campaña 'El poder del origen' con la que la Junta quiere acercar a los sectores de la artesanía y de la industria la oportunidad que Europa ha abierto para conseguir un sello de origen y calidad diferenciada similar a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de las que goza el sector agroalimentario.

García Acedo ha destacado que en diciembre pasado la Unión Europea abrió una ventana para ampliar estas figuras a determinados sectores artesanales e industriales, "lo que ha supuesto una gran oportunidad para determinados territorios que tienen una profunda tradición productiva y que tienen también una identidad propia, como puede ser el sector artesanal de Mijas".

"Desde la Junta de Andalucía hemos reaccionado con rapidez y hemos creado un servicio especializado para apoyar la implantación de estas Indicaciones Geográficas Protegidas artesanales e industriales en nuestra comunidad", ha señalado y ha añadido que "apenas tres meses después de que Bruselas abriera la ventanilla para otorgar este sello de origen y calidad, ya contamos con varios sectores que están preparando sus solicitudes con el asesoramiento de la Consejería, como es el caso de Mijas, donde vamos a promocionar "la maceta malagueña", una pieza artesanal de gran calidad".

No obstante, ha señalado que la promoción de la maceta malagueña de Mijas "no deja de ser un pistoletazo de salida para que haya otros productos que también puedan ser promocionados para conseguir ese sello de origen".

"Nosotros vamos a hacer desde la Junta de Andalucía ese proceso de acompañamiento, de apoyo y de impulsar este proceso para que los productores artesanales vinculados a Mijas puedan aspirar en el futuro a contar con este sello europeo de calidad", ha detallado.

Además, ha agregado que "estamos totalmente convencidos de que Mijas tiene tradición, tiene talento artesanal y una proyección suficiente para aspirar a una de estas Indicaciones Geográficas Protegidas", ha afirmado el delegado.

En este sentido, ha abundado en que "nuestro objetivo es claro, y es que todo el talento que tienen los artesanos, ese talento artesanal e industrial que existe en nuestros territorios, tenga un reconocimiento, una protección y una especial proyección internacional".

El delegado de Industria ha avanzado que conseguir ese sello de IGP para los productos artesanales de Mijas tendrá las ventajas de que el producto "pueda identificarse claramente con su origen, con su historia, con su especialización y con su calidad.

Además, ofrecen una protección importante frente a imitaciones, refuerzan su posicionamiento comercial y generan valor añadido, además, para los productores". Igualmente, según García Acedo, "tienen un impacto muy positivo en los territorios porque dinamizan la economía, generan empleo y otro elemento muy importante, ayudan a fijar población".

La Consejería de Industria ha identificado ya en Andalucía más de 62 posibles Indicaciones Geográficas Protegidas "y se van a revisar todas las solicitudes para elevarlas a la Unión Europea a través de los organismos estatales competentes.

Así, si todo es conforme a la normativa europea, las remitimos a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su envío a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE", ha explicado el delegado.

"Con el objetivo de que esta iniciativa alcance a todos los sectores de la artesanía e industria en todos los puntos de Andalucía, presentamos la campaña que hoy nos ocupa y que tiene por lema 'El poder del origen'", ha precisado el delegado.

Se trata de una campaña que pone el foco en que, en Andalucía, y mas concretamente en Mijas, "donde los productos no se hacen, se construyen con origen. Como la cerámica, herencia viva aquí, en este territorio Mijas. Porque el origen importa. Porque el origen protege. El poder del origen".

Por su parte, la alcaldesa de Mijas ha destacado que la Asociación artesanal del municipio "es un orgullo para Mijas y nos pone en el mapa de ese sector tan importante. Estoy convencida de que con la suma de todas las voluntades de las distintas Administraciones podemos conseguir que Mijas también siga siendo ese referente, no solamente aquí en nuestra tierra, sino que sea un referente a nivel internacional".