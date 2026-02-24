La Junta pone en marcha el Portal Andaluz del Emprendimiento

El director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, Javier González, en el estand de la Junta de Andalucía en Transfiere - JUNTA

MÁLAGA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha presentado en Málaga, en el marco del Foro Transfiere, el Portal Andaluz del Emprendimiento, un enclave web que unifica tanto la información, servicios y recursos disponibles para facilitar la creación de empresas, como los procedimientos y trámites necesarios para iniciar y desarrollar este tipo de proyectos.

Así lo ha manifestado el director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua, Javier González, en el estand de la Junta de Andalucía en este evento, donde también ha dado a conocer la nueva marca que aglutina a todo el ecosistema emprendedor. El portal se puede visitar a través de la siguiente dirección: https://juntadeandalucia.es/emprendimientoandaluz.

González ha explicado que esta herramienta, que se integra en el Portal de la Junta de Andalucía, tiene como objetivo "prestar un apoyo personalizado al emprendedor en toda su trayectoria y conectarlo con todo el ecosistema".

Este portal web ha arrancado este 24 de febrero, con más de 30 agentes registrados y un catálogo de 130 servicios, unas cifras que, según ha aclarado, son "datos iniciales", que se irán incrementando en los próximos días y semanas, ya que se trata de "un instrumento vivo que se irá alimentando con los contenidos y funcionalidades que ofrecen los diferentes agentes del ecosistema emprendedor, tanto los de carácter público como los de índole privada".

La herramienta, que permite el acceso rápido y directo a toda la información por parte de los emprendedores, cuenta con un detallado mapa de agentes, en el que es posible identificar a todos los que conforman ese sistema: aceleradoras e incubadoras de startups, entidades financieras, inversores, instituciones empresariales, centros de conocimiento especializado, universidades o administraciones públicas --Junta de Andalucía, ayuntamientos y diputaciones-- que llevan a cabo políticas de emprendimiento, entre otros.

Todos ellos están clasificados por provincias y por tipo de servicios, de manera que el interesado pueda afinar su búsqueda, dependiendo de su ubicación y de sus necesidades: alojamiento, incubación, aceleración, formación, ayudas financieras o acceso a charlas, talleres o eventos.

En lo que respecta a las entidades públicas, la Administración autonómica tiene una presencia destacada, que pivota en las consejerías, órganos y entidades responsables en materia de emprendimiento.

Entre ellas, la Consejería de Universidad, con las ayudas e incentivos existentes; la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con los trámites relacionados con los autónomos y la creación de empresas; la Fundación de Andalucía Emprende, dependiente de la Consejería de Universidad, que es el instrumento público de apoyo al emprendimiento de Andalucía dedicado a impulsar la creación, el crecimiento y la consolidación de proyectos emprendedores; o la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

De igual modo, este sitio web ofrece al emprendedor un sistema de autodiagnóstico con el que poder conocer, contestando a una serie de preguntas, el nivel de desarrollo en el que se encuentra su idea de negocio o su proyecto y en función de ello orientarlo hacia los servicios más ajustados a sus necesidades. "Con ello se segmenta a los visitantes que acceden al portal con el fin de poder dar una atención adecuada", ha precisado.

CUATRO ÁREAS FUNCIONALES

El Portal Andaluz de Emprendimiento se estructura a través de cuatro áreas funcionales diferenciadas: un área pública, dirigida a cualquier persona interesada, que presenta la información básica en materia de emprendimiento, con contenidos y funcionalidades existentes en el portal; un espacio privado, al que se accede tras el autodiagnóstico y en el que se da un apoyo personalizado; y un apartado de comunicación, que aglutina servicios de distribución de correo y comunicaciones electrónicas, promoción de eventos y gestión de redes sociales, entre otros. A esto se suma un área de gestión, responsable del mantenimiento de la herramienta para velar por su correcto funcionamiento.

En materia de gestión, la Consejería de Universidad ha designado un técnico de la Fundación Andalucía Emprende en cada provincia que se encarga de velar por la idoneidad de los contenidos publicados en la web en cada territorio.

De igual modo, el director general de Fomento del Emprendimiento ha destacado la figura del gestor de emprendimiento, que "es un experto con conocimientos especializados perteneciente a una entidad del sistema emprendedor responsable de guiar por los contenidos de interés al interesado".

También controla la información almacenada en el sitio web y valida el proceso de adhesión y alta de las distintas entidades interesadas en formar parte del portal.

Por otro lado, González ha detallado que el Portal Andaluz del Emprendimiento tiene un enlace directo al Sistema Inteligente de Indicadores de Emprendimiento en Andalucía (Sidea), una herramienta que proporciona información precisa y detallada del ecosistema emprendedor andaluz.

"Se trata de una plataforma estratégica de Business Intelligence (BI) que integra 102 indicadores clave del emprendimiento regional, recopilados de fuentes oficiales como el IECA, el INE y Eurostat, que tienen como finalidad facilitar la toma de decisiones", ha apuntado.

NUEVA MARCA PARA EL ECOSISTEMA ANDALUZ DE EMPRENDIMIENTO

El director general de Fomento del Emprendimiento también ha dado a conocer en el Foro Transfiere la nueva marca 'Emprendimiento andaluz', con la que se pretende identificar bajo una misma imagen a los diferentes agentes y entidades que conforman este ecosistema, así como sus iniciativas.

Esa nueva seña "debe proyectar una identidad sólida, contemporánea y reconocible que contribuya a convertir a Andalucía en un destino emprendedor, dinámico y creciente que apuesta por la innovación y la tecnología, facilitando la promoción de las empresas y agentes que conforman este sistema tanto a nivel nacional como internacional".