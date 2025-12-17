La Junta valora que más de 300 sanitarios que finalicen su formación en Málaga se incorporen automáticamente a la bolsa

Archivo - La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha valorado el acuerdo "histórico" que se ha formalizado esta semana entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los sindicatos para la aprobación de un nuevo Pacto de Bolsa, y ha afirmado que en Málaga se traducirá en que "más de 300 especialistas que terminen su formación el próximo año en los hospitales y centros de salud, tanto en el ámbito de la medicina como de Enfermería, se incorporarán automáticamente a la bolsa del SAS".

Así, ha señalado que los médicos que comenzaron en 2021 su formación en Málaga en las distintas especialidades como Pediatría, Ginecología, Salud Mental o Medicina de Familia; y los profesionales de Enfermería que comenzaron en 2024 su residencia y que finalizan el próximo año su periodo de formación "se incorporarán de forma automática en la Bolsa, permitiendo poder seguir desarrollando su carrera profesional en la provincia".

Navarro ha destacado así una de las novedades que incluye este acuerdo firmado entre el SAS y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial (Satse, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT).

Este nuevo pacto permitirá "ordenar, simplificar y dar seguridad a los profesionales, a los equipos directivos y al propio sistema sanitario para mejorar de forma estructural un modelo vigente desde 2008 que se había quedado obsoleto y que había sido denunciado en 2013 por la propia administración por no responder a las necesidades reales del sistema que regula el sistema de selección de personal estatutario temporal en el sistema andaluz de salud".

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha agradecido el esfuerzo de todas las partes implicadas en dicho acuerdo donde no sólo ganan los profesionales sanitarios, sino sobre todo los usuarios del SAS. "En la medida en la que facilitamos y mejoramos las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, también estaremos ofreciendo una mejor cobertura y asistencia sanitaria a todos los usuarios", ha añadido.

Asimismo ha recordado que este importante acuerdo se suma al que ya se alcanzó para mejorar y modernizar la Atención Primaria y el modelo de Carrera Profesional, "y ya estamos trabajando para un posible nuevo acuerdo sobre la Oferta Pública de Empleo (OPE) que esperamos que también culmine con el mismo resultado positivo, para dar estabilidad a los más de 10.000 profesionales", con el objetivo de que el 96% de la plantilla del SAS sea estabilizada antes de final de legislatura.

Navarro ha destacado que el nuevo acuerdo alcanzado incluye procedimientos más transparentes y justos para la incorporación de nuevos profesionales al SAS, "así como el compromiso para actualizar los listados de forma regular" que permitan a cada profesional saber en todo momento en qué posición se encuentra, por qué está ahí y qué puede hacer para mejorar su posición.

Asimismo, ha indicado que las contrataciones se podrán hacer de una forma "mucho más ágil, especialmente en las sustituciones, las coberturas urgentes y las especialidades deficitarias". "El Pacto de la Bolsa garantiza entre los profesionales los principios de igualdad, méritos y capacidad; principios básicos que deben regir a la hora de gestionar cualquier bolsa de profesionales", ha concluido.