Moreno destaca el esfuerzo de participantes en Talent Land para dar desde el talento soluciones a problemas como el agua

MÁLAGA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el esfuerzo de los participantes en el Aqua Challenge y el Talent Land, celebrado en Málaga, "para buscar soluciones a uno de los problemas de presente y de futuro en Andalucía y en el mundo", como es el del agua, y por poner "su talento al servicio de todos los demás".

Moreno ha participado en la clausura de la edición de Talent Land, el mayor encuentro de talento dedicado a buscar soluciones a algo tan esencial como el agua, celebrada en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y donde ha recogido el Guinness World Records 'Largest Sustainable development projet competition'.

Así, ha felicitado a los expertos, empresas y equipos que han participado en este evento de los que ha destacado "su ingenio, su visión y capacidad para encontrar soluciones a los problemas de presente y de futuro", y a los tres equipos ganadores, Hydro Healers, Biotonomy y Sky Things.

Ha incidido en el problema del agua "en España, en Andalucía, pero lo tenemos también en muchos rincones del mundo" y ha apuntado que en la comunidad andaluza "como consecuencia del cambio climático, está lloviendo un 30% y a veces un 40% menos de lo normal". "Sin agua no hay, no solo agricultura, sino que no hay turismo, no hay industria; es que no hay vida", ha apostillado.

"Os pido que nos sigáis ayudando a buscar soluciones a los problemas actuales como el de la falta de agua, la protección del medioambiente o la vivienda para los jóvenes", ha añadido el presidente andaluz.

Ha animado a que se sigan haciendo eventos de esta naturaleza y ha agradecido a todos los participantes por "transformar nuestra sociedad desde aquí, desde Málaga".

El acto ha contado con la presencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Sostenible y también de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco; del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del presidente de la Diputación, Francisco Salado.