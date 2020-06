Moreno dice que los nuevos robots para PCR permiten actuar de forma "rápida, coordinada y eficaz" si hay rebrote

MÁLAGA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que Andalucía "está preparada" contra esta pandemia del COVID-19 "que aunque tenemos arrinconada, sigue existiendo y causándonos problemas" y ha apuntado que con la incorporación de nuevos equipos para test PCR la región tiene capacidad para actuar "de manera rápida, coordinada y eficaz" si hay rebrote, "que no queremos", por lo que ha pedido no relajarse en las medias de protección.

Moreno ha visitado este jueves, junto con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, el Hospital Regional Universitario de Málaga para conocer el funcionamiento del robot Opentrons, que permite el análisis simultáneo de hasta cinco muestras de test PCR y supone poder procesar hasta 2.400 muestras al día.

"Andalucía está preparada y sigue preparándose, no paramos, no hay ni un solo día en el que no estemos innovando, incorporando tecnología, recursos humanos y materiales para estar preparados contra esta pandemia", ha aseverado el presidente andaluz, quien ha celebrado la incorporación de estas estaciones robotizadas, formadas por ocho robots, que "van a ser unos grandes aliados en esos análisis de PCR".

Al respecto, ha indicado que antes de la incorporación de estos robots "se hacían 600 al día", por lo que supone "un salto cuantitativo en la capacidad de los test y también cualitativo, porque la precisión y la tecnología incorporada al sistema público de salud hace que seamos más certeros si cabe". Ha indicado que desde el Hospital Regional de Málaga se dará servicio a Andalucía Occidental; mientras que en el Virgen del Rocío de Sevilla también se ha instalado otra estación robótica; con lo que se amplía a casi 5.000 diarias la capacidad de realización de test en toda la comunidad.

"No hay día que pase sin que nuestra preocupación, ocupación y determinación sea el intentar aislar, limitar, controlar y cuando podamos derrotar a la pandemia del COVID-19 para que los ciudadanos puedan estar seguros y volver cuando antes a su normalidad social, económica y familiar, que es lo que todos deseamos", ha manifestado Moreno, quien no obstante ha reconocido que les hubiera gustado "haber tenido estos robots antes, en marzo cuando teníamos unos picos y verdaderamente lo estábamos pasando mal, especialmente los profesionales".

Pero, ha apuntado, "lo tenemos ahora y eso significa que vamos a ir todavía más tranquilos, vamos a tener más capacidad de hacer más tests a la población cuando sea necesario y si tenemos cualquier rebrote vamos a tener la capacidad de actuar de manera rápida, coordinada y eficaz".

Moreno ha asegurado que estos recursos materiales "tienen que venir acompañados con recursos humanos", recordando que este verano va a haber un refuerzo de 20.000 profesionales, un 14 por ciento más respecto al año pasado, porque, ha dicho, "lo que queremos es tener los recursos humanos, técnicos y materiales para adelantarnos una vez más a esta pandemia y estar preparados para un posible repunte".

"Andalucía está en marcha, funciona gracias a nuestros grandes profesionales sanitarios y estamos preparados para cualquier posible rebrote que esperamos y deseamos que no suceda", ha dicho Moreno, quien ha apuntado que si sucediera "hay personal, hay material y equipo suficiente para hacer frente a esta crisis".

Ha incidido en que "el repunte no lo queremos", para lo que ha insistido al conjunto de la ciudadanía a que "no nos relajemos, que sigamos utilizando las mascarillas de manera casi constante en el ámbito público y en contacto con otras personas, mantener la distancia social fundamental y con la higiene permanente; que pongamos todos los medios para evitar un posible contagio".

INNOVACIÓN

El robot Opentrons se trata, como ha declarado, de un equipamiento de última generación que incrementará las prestaciones de la sanidad pública andaluza en una de las líneas estratégicas en las que el Ejecutivo andaluz está trabajando: la Ingeniería de la Salud. El nuevo equipamiento médico ha sido donado por el proyecto Fondo CovidRobots.

Así, ha agradecido la colaboración de personas, instituciones y a las empresas que han donado estos robots; así como "la apuesta que se ha hecho para la innovación por parte de la Universidad de Málaga (UMA) y del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Ha incidido en que esa innovación la hacen "todos los días los profesionales en microbiología, que son de los mejores no solo en España sino que diría en Europa y que son capaces de hacer mucho con poco", lo que en su opinión "demuestra el enorme talento que atesora nuestra gente".

Con estas dos estaciones, cuyo valor supera los 168.000 euros, España suma un total de 13 Opentrons. En Andalucía, su entrada en funcionamiento será escalonada, tal y como ha detallado, la semana próxima comenzará a funcionar una parte y, en un par de semanas, estará a pleno rendimiento.

En este sentido, ha destacado que este nuevo equipamiento jugará un papel "crucial" en la vigilancia activa del COVID-19 porque, además de poder multiplicar por cuatro las PCR al día, puede crear mapas epidemiológicos que permiten geolocalizar a las personas que den positivo en las pruebas. Es decir, estos test masivos determinarán en tiempo real dónde viven las personas contagiadas, facilitando a los equipos de Epidemiología de los distritos de Atención Primaria la identificación de los contactos de forma precisa y ágil, ha explicado.

Moreno se ha mostrado orgulloso de los profesionales sanitarios que ya están probando la estación robotizada y que, "tirando de ingenio e innovación", le han dado al Opentrons una potencialidad extra "muy relevante". Así, ha precisado que han desarrollado en este tiempo de pruebas una técnica que quintuplica la capacidad de análisis de esta estación robotizada y abarata en 6.000 euros al día su coste de funcionamiento.

Ha agregado que se ha compartido con el resto de hospitales que cuentan con estos robots para su aplicación. "Este es el espíritu de excelencia y mejora constante que tanto valoramos en nuestros profesionales, y de generosidad al querer compartirlo. El que ya vimos aquí en Málaga también con la creación, en tiempo récord, del respirador 100 por cien andaluz 'Andalucía Respira'", ha dicho.

Asimismo, ante el temor a posibles rebrotes, ha recordado que el Gobierno andaluz aprobó este pasado martes en Consejo de Gobierno el Plan de Vigilancia y Previsión de Brotes de COVID-19. Una gran red de vigilancia que pondrá en aviso ante cualquier atisbo de rebrote.

En el Regional de Málaga, concretamente, se mantienen cuatro plantas en previsión de rebrotes. Un hospital que, a día de hoy, sólo tiene activo un único caso por coronavirus. A fecha 9 de junio, en Málaga han sido diagnosticados por PCR 2.822 pacientes, 48 en los últimos 14 días, y 18 en los últimos siete días. La tasa PCR en la provincia en los últimos 14 días es de 2,9 por 100.000 habitantes.

