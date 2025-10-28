El 061 comienza la formación de farmacéuticos en reanimación cardiopulmonar y uso del DESA. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía (CES-061) ha iniciado la formación en técnicas de reanimación cardiopulmonar y uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) y el Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) de casi medio millar de farmacéuticos, cuyas entidades formarán parte del proyecto Numaplus.

Según ha informado la Junta de Andalucía en nota de prensa, éste es un proyecto financiado dentro del Programa Interreg VI España-Portugal (Poctep) 2021-2027, cuyo objetivo es "integrar la farmacia comunitaria en la gobernanza sanitaria para mejorar la detección de fibrilación auricular". Por otro lado, ha asegurado que "pretende optimizar la gestión de medicación en pacientes vulnerables y establecer una red de atención inmediata a la parada cardiorrespiratoria en Andalucía y Algarve".

Dentro del desarrollo de esta iniciativa, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 es el encargado de llevar a cabo la formación en técnicas de reanimación y uso del desfibrilador automático de un mínimo de 480 profesionales farmaceúticos. Las sesiones de entrenamiento han comenzado a impartirse en el centro de emergencias sanitarias 061 de Sevilla.

Por otro lado, este nuevo proyecto "profundiza en la transformación del modelo asistencial, involucrando a los servicios de Emergencia Sanitaria de Andalucía y Algarve" para establecer una 'Red de Atención Inmediata' a la parada cardiaca suministrando desfibriladores y capacitando a los profesionales.

El gobierno andaluz ha destacado que este proyecto contempla, además, la acreditación de 120 oficinas de farmacia, principalmente de las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz, como zonas cardioaseguradas. El modelo propuesto busca, entre otros objetivos, "convertir Andalucía y Algarve en las primeras regiones cardioaseguradas del mundo integrando farmacias, centros de salud y servicios de emergencia".

Además, la nota ha indicado que la certificación de 'Zona Cardioasegurada' se concede a aquellas instituciones que disponen de un número determinado de desfibriladores externos automatizados en sus instalaciones, que deben estar operativos y estar situados de forma que se posibilite que al menos el 75% de los usuarios de las instalaciones pueda aplicar la desfibrilación en un tiempo no superior a 3 minutos.

Asimismo, la institución debe contar con un plan de formación para el personal y un plan de mantenimiento de los DEA instalados, conforme a sus especificaciones técnicas y recomendaciones de los fabricantes. Además, se considera una condición imprescindible que la empresa o institución tenga establecido un protocolo de activación interno para desplazar y utilizar el DEA mientras que se activa y llegan los servicios de emergencias sanitarias.