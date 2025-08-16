El 55,9% de los universitarios trabaja al año de titularse, incrementándose al 65% a los dos años en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de una persona trabajando en su escritorio. - PROYECTO UNIVERSITARIO - Archivo

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 55,9% de las personas egresadas en las diez universidades públicas andaluzas en el año académico 2022-2023 trabajaba al año de finalizar sus estudios. Este porcentaje asciende al 61,23% entre los que cursaron un máster y al 78,57% para los que finalizaron el doctorado.

Así lo ha indicado la Junta en una nota, donde ha detallado que estos datos los recoge un reciente estudio publicado por el Observatorio Argos, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en colaboración con las Universidades andaluzas y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que puede consultarse en la web del Observatorio Argos.

El informe, de carácter anual, analiza la situación laboral de las 30.309 personas egresadas de Grado y Primer y Segundo Ciclo procedentes de las universidades andaluzas de la promoción 2022-2023, además de las 14.470 personas que en ese año académico obtuvieron un título de máster oficial y los 1.709 egresados doctorados.

Con la información recopilada, el informe analiza variables como la tasa de inserción, la tasa de demanda de empleo, el porcentaje de paro registrado, además de las características del primer contrato y de las empresas que lo realizan, fundamentalmente atendiendo a seis ramas de estudio --Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Magisterio e Ingeniería y Arquitectura--.

Asimismo, ha indicado que el estudio analiza también el nivel de inserción de los egresados universitarios en la promoción anterior (2021-2022) a los dos años de finalizar los estudios, momento en el que más de seis de cada diez (65,43%) se encuentra en alta laboral.

Las titulaciones andaluzas con mayor número de egresados corresponden al grupo de Ciencias Sociales y Jurídicas, que acumulan el 34,56% de los estudiantes titulados, seguido de Ciencias de la Salud (19,59%). En el lado opuesto están las titulaciones de Ciencias (7,53%).

El porcentaje de los egresados en las universidades andaluzas que trabaja al año de finalizar sus estudios alcanza el 58,92% en el caso de los hombres, por encima del 54,08% de las mujeres que lo hace al año de titularse a pesar de estar ellas más de 25 puntos porcentuales por encima en proporción en los estudios universitarios.

Por otro lado, la Junta ha señalado que Ingeniería y Arquitectura, con una tasa de inserción del 76,34%, y Ciencias de la Salud (73,85%) son las ramas que presentan un mayor porcentaje de egresados trabajando al año de finalizar, seguidas de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (55,95%).

66 TITULACIONES SUPERAN EL 70% DE INSERCIÓN

En total, 66 titulaciones de las que ofertan las universidades andaluzas superan el 70% de inserción en el mercado laboral de sus titulados, entre las que destacan el Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información (94,74%), el grado en Óptica y Optometría (93,64%), el de Ingeniería Forestal y del Medio Natural (92,31%), y el doble grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (91,67%), entre otros, según los datos aportados por el Gobierno andaluz.

En casi un centenar de las 185 titulaciones ofertadas, el porcentaje de inserción de sus egresados está por encima de la media del 55,90%. Del total de las personas egresadas en la promoción 2022-2023, sólo el 6,62% constaban como paradas registradas.

Por ramas de estudios, las mayores proporciones corresponden a Magisterio (10,40%), Artes y Humanidades (7,93%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (7,15%). En el extremo opuesto, se encuentran las titulaciones de las ramas de Ciencias de la Salud (3,89%) y las de Ingeniería y Arquitectura (2,94%).

El estudio de Argos pone de manifiesto además que sólo el 6,28% de los alumnos que trabajaban al año de finalizar sus estudios universitarios son trabajadores autónomos, aunque en titulaciones como el grado en Odontología o Podología más de la mitad de su alumnado egresado se encuentra trabajando por cuenta propia un año después de titularse.

CARACTERÍSTICAS DEL PRIMER CONTRATO

Otra de las conclusiones del informe es que un titulado universitario andaluz de la promoción 2022-2023 tardó de media 158 días, unos cinco meses, en formalizar su primer contrato, cifra que se rebaja hasta los 151 días en el caso de egresados en titulaciones de la rama de Ciencias de la Salud.

Atendiendo a la movilidad geográfica, el informe ha apuntado a que tres de cada cinco (61,39%) de los primeros contratos registrados implican un desplazamiento entre el municipio de residencia y el del puesto de trabajo, y que el 60,6% de los primeros contratos a los titulados universitarios son para desempeñar ocupaciones por debajo de las que les capacita su formación académica.

Según el Ejecutivo andaluz, los mayores índices de sobrecualificación se dan en las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas, y en el lado opuesto destacan las titulaciones en Ciencias de la Salud, que registran el menor índice de sobrecualificación (16,65%).

Por último, el informe analiza también otros aspectos relacionados con la calidad de la contratación y concluye que el 55,03% de éstas son de carácter temporal, tasa que está sin embargo por debajo de la media registrada en Andalucía para el total de la población; que el 39,47% lo son a jornada parcial y la mitad en empresas cuya tipología jurídica es la Sociedad Limitada.