Adjudicada la rehabilitación integral de un edificio clausurado de 30 viviendas en el Polígono Sur de Sevilla

Edificio destinado a una futura rehabilitación en el Polígono Sur de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado este lunes la adjudicación de la rehabilitación integral de un edificio, actualmente clausurado, en el Polígono Sur de Sevilla, para albergar 30 viviendas sociales en régimen de alquiler.

Según ha indicado el gobierno andaluz, el presupuesto de ejecución de esta intervención asciende a 2.420.892 euros y es considerada una operación de importancia estratégica de los fondos europeos Feder en Andalucía 2021-2027, a través de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis).

La actuación está prevista en la calle Cañas y Barro número 12, donde se encuentra un edificio clausurado y en "avanzado estado de deterioro". El edificio dispone de una planta baja, en la que se albergarán las instalaciones del inmueble, más otras ocho plantas en altura, en las que se distribuirán las 30 viviendas.

Según se recoge en los pliegos, se procederá a la reconstrucción y rehabilitación integral del edificio, que abarcará todas las actuaciones necesarias para subsanar desperfectos que actualmente presentan las fachadas, las cubiertas y demás elementos constructivos del edificio.

De esta manera, se contempla la intervención en la envolvente del edificio, mediante aislamiento térmico y carpintería de alta eficiencia, con la renovación íntegra de cubiertas, fachadas e instalaciones de saneamiento y electricidad.

El proyecto incluye la redistribución interior de las viviendas, de manera que el edificio cumpla la normativa de protección oficial de Andalucía, dotándolas de tres dormitorios, sistemas de aerotermia individual y paneles fotovoltaicos para mejorar la sostenibilidad energética.

Asimismo, se prioriza la accesibilidad universal con la instalación de un ascensor y la creación de viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, garantizando un entorno seguro, autónomo y moderno.

La rehabilitación integral del edificio de la calle Cañas y Barro, que se realizará de la misma manera que se ha realizado en 16 viviendas de la calle Nombre de la Rosa, ha sido adjudicada a la empresa Sólido Obras y Mantenimiento SL, que desarrollará las obras en un plazo de ejecución estimado de 18 meses.