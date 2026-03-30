Andalucía aprueba las ayudas directas valoradas en 685 millones ante los efectos de las borrascas en el campo

Archivo - Explotación agrícola en Moguer (Huelva) dedicada al cultivo de la fresa afectada por el temporal. A 12 de febrero de 2026 (Foto de archivo). - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento en su reunión de esta semana, que se ha adelantado a este Lunes Santo, 30 de marzo, de las ayudas directas de carácter excepcional y compensatorio por valor de 685 millones de euros que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha puesto a disposición del sector agrario andaluz afectado por las borrascas registradas entre finales de 2025 y principios de 2026.

Estas subvenciones se articulan a través de tres líneas diferentes y están financiadas con fondos propios de la Junta de Andalucía, según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno, tras la que ha comparecido en rueda de prensa la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

El objetivo de las ayudas es "la recuperación del potencial productivo y compensar por las pérdidas económicas derivadas de los daños registrados en cultivos, infraestructuras productivas, explotaciones y medios de producción agrarios".

En la referencia del Consejo de Gobierno se subraya que "las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de cauces que arrastraron tierra y material vegetal dañando estructuras productivas de las explotaciones como riegos, plásticos de invernaderos y naves, entre otras afecciones".

Además, los caminos rurales que dan acceso a las fincas sufrieron "grandes deterioros, llegando en algunos casos incluso a quedar intransitables", lo que generó "situaciones de aislamiento temporal y dificultó el desarrollo de labores esenciales en las explotaciones".

Para el Gobierno andaluz, "especialmente grave fue la situación del sector ganadero, que requiere presencia diaria en las fincas para el manejo, alimentación y cuidado de los animales", y las subvenciones acordadas son "fundamentales para el restablecimiento de la viabilidad económica de las explotaciones agrarias afectadas en Andalucía y contribuirán a evitar el abandono de la actividad agrícola y ganadera, así como a preservar el tejido productivo asociado a ellas en el medio rural".

La primera línea de ayudas está dotada con 500 millones de euros dirigidos a "compensar los gastos que han tenido que enfrentar los titulares de explotaciones agrícolas ubicadas en las zonas establecidas por el Gobierno andaluz como gravemente afectadas por las incidencias climatológicas".

Además de la delimitación de las áreas, los técnicos de la Consejería de Agricultura han llevado a cabo también una valoración de los daños estimados en las fincas, que se han categorizado en función de que sean cultivos herbáceos, leñosos o invernaderos y macrotúneles.

Gracias a esta labor de campo ha sido posible publicar un listado de potenciales beneficiarios de las ayudas junto a la publicación de la orden que las regula, según han detallado desde el Gobierno andaluz.

AYUDAS AL DETALLE

Atendiendo a los principales cultivos afectados, se establecen unas subvenciones de 800 euros por hectárea para los cultivos herbáceos de secano; de 3.000 euros por hectárea para los leñosos de secano; de 2.800 euros para cultivos herbáceos de regadío; de 6.200 euros para leñosos de regadío; y de 15.000 euros para cultivos protegidos; en concreto, invernaderos y macrotúneles.

Por otro lado, a las ayudas de la segunda línea pueden acogerse los titulares de explotaciones ubicadas "fuera de las zonas gravemente afectadas" y aquellos productores que, "estando su finca incluida en estas áreas, puedan acreditar pérdidas de especial intensidad como consecuencia del agua o el viento".

El presupuesto total de estas subvenciones alcanza los 110 millones de euros y el montante de las ayudas se establece en función del cultivo y del fenómeno causante de los daños. Para las compensaciones asociadas a inundaciones se asignan los mismos importes que en la primera línea de ayudas; y para las explotaciones afectadas por el viento se diferencia entre aquellas aseguradas y las que no cuentan con póliza, rebajándose en un 50 por ciento los importes por hectárea para éstas últimas.

En concreto, las fincas aseguradas que se acojan a las subvenciones asociadas a daños por fuertes vientos recibirán 8.000 euros por hectárea en el caso de los leñosos de secano, 18.000 euros por hectárea para los leñosos de regadío, 12.000 euros para fincas con daños en plásticos de invernadero y 4.000 euros para las que han visto dañados sus macrotúneles.

En los casos de derrumbe de estructuras agrícolas, se establecen 200.000 euros para los invernaderos y 20.000 euros para los macrotúneles.

Por último, la tercera línea contempla ayudas por 75 millones de euros para ganaderos de extensivo con explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA) a fecha de 1 de enero de 2026 que se han visto "gravemente afectadas por los efectos del tren de borrascas".

Para la estimación de estas subvenciones, se ha realizado un estudio prospectivo y estadístico que basa sus cálculos en la Unidad de Ganado Mayor (UGM) o las colmenas presentes en las fincas.

En concreto, se fija una ayuda de 100 euros/UGM para las ganaderías extensivas de rumiantes y porcino; y de 20 euros por colmena en el caso de la apicultura.

Dado que el objetivo de la Junta de Andalucía es "compensar a todos los afectados", las ayudas "podrían verse prorrateadas en caso de no poder atender todos los expedientes que cumplen con las condiciones cubriendo el importe máximo subvencionable, buscando así atender a todas las circunstancias de los afectados", han precisado desde el Gobierno andaluz.