Andalucía busca "gratificar" a los trabajadores sanitarios y que perciban unas "remuneraciones dignas"

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha indicado este miércoles que el Consejo de Gobierno andaluz mantiene "una línea de trabajo" no sólo para intentar dar "una gratificación" a los trabajadores sanitarios por su labor en la pandemia del coronavirus, sino para "intentar asentar" ésta "en el tiempo" y "conseguir una equiparación salarial y remuneraciones dignas" para todos ellos.

Así lo ha trasladado el consejero en una comparecencia en el Pleno del Parlamento para informar de la reorganización de servicios sanitarios en el marco de la crisis del coronavirus, y tras asumir que los trabajadores sanitarios andaluces son "los menos retribuidos", tras lo que ha criticado la inversión que destinaba la Consejería de Salud en la anterior etapa de la administración socialista.

Por otro lado, ha detallado que la actuación de la Consejería en los "próximos meses" se sustentará en tres "grandes pilares", que son el Plan de Vigilancia y Prevención de Brotes de Covid-19 en Andalucía; el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y el Plan de Alta Frecuentación Otoño-Invierno 2020-2021.

Sobre el Plan de Vigilancia y Prevención de Brotes de Covid-19, ha defendido que permitirá "proteger a la población frente al virus", ya que "una gran red de vigilancia estará alerta ante la aparición de cualquier circunstancia anómala" derivada de la pandemia del coronavirus.

De igual modo, el consejero ha repasado los objetivos del Plan de Verano, entre los que figuran "asegurar la atención sanitaria a los andaluces con el mayor nivel de calidad; ajustar los recursos asistenciales a la demanda generada por movimientos poblacionales" como el turismo y a un "menor uso de determinados recursos sanitarios en algunas zonas, días y horas", así como "garantizar el disfrute de las vacaciones reglamentarias de los sanitarios, este año más merecidas que nunca" por su trabajo frente a la pandemia del coronavirus, y "remodelar y mantener los edificios y equipamientos sanitarios".

Ha insistido en que este año "no será un plan de verano más" por la pandemia del coronavirus, y contempla la contratación de 20.013 profesionales y una inversión de 120 millones de euros.

En tercer lugar, el Plan de Alta Frecuentación Otoño-Invierno 2020-2021 busca adelantarse a la posible "confluencia de un punto álgido de la epidemia de la gripe con un brote de coronavirus", según ha recordado el consejero, quien ha agregado que "no podemos llegar a la obligación legal de la vacunación, pero sí presionaremos para la obligación social".

PLAN DEL SAS HACIA LA NORMALIDAD

Aguirre ha defendido que, en estos momentos, desde la Junta consideran que en la comunidad autónoma andaluza "se puede garantizar la cartera de servicios de Atención Primaria y el manejo y seguimiento de casos de Covid-19", y en ese sentido el SAS "ha diseñado el plan funcional de transición hacia la normalidad".

Al respecto, ha destacado la implementación de "un sistema de triaje en los centros sanitarios para orientar a los pacientes", así como de un "doble circuito" para diferenciar los de casos de Covid-19 respecto de los demás.

Además, ha advertido de que "la atención telefónica seguirá teniendo preferencia" --la telemedicina "ha venido para quedarse", ha dicho--, y la atención presencial "se orientará al acto único", al igual que se promoverá la "atención domiciliaria". Asimismo, ha indicado que en la atención hospitalaria se está "volviendo a la normalidad en las consultas externas, muchas de ellas de forma telemática", y "se mantendrán las citas preferentes, y los procesos oncológicos de forma muy preferente".

Ha comentado además que "se está reactivando la actividad quirúrgica, y a la mayoría de pacientes se le va haciendo un PCR de forma previa a las intervenciones", así como se están potenciando las unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria, según ha añadido.

PSOE-A REMARCA AL CONSEJERO QUE "NO ESTÁ TODO ESCRITO"

En el turno de intervención de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Carmelo Gómez ha advertido a Aguirre de que "no está todo escrito" porque "no sabemos el comportamiento del virus", y "el sentido común aconseja que seamos prudentes y que no demos las cosas como que están solucionadas", al hilo de lo cual ha aludido al rebrote originado en Pekín estos días.

Además, ha llamado a "reforzar el sistema público sanitario" y ha insistido en su propuesta de "compensar" la labor de sus profesionales en esta crisis con "una paga extra", y ha pedido al consejero que, de cara a próximos nombramientos de directivos en la sanidad andaluza, busque "la capacidad antes que nada" para la elección de dichos responsables, porque "vienen momentos muy complicados".

En representación de Adelante Andalucía, su portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto, ha remarcado que, una vez que "lo peor de la emergencia sanitaria va quedando atrás", aunque "con unos rotos que tienen que reconducirse", se recuperan "problemas de antes de la pandemia".

Además, ha subrayado que, sobre los tres planes en los que ha basado su intervención el consejero, los representantes de los trabajadores sanitarios ya le han trasladado "dónde les ven problemas", pese a lo cual Aguirre parece "refractario respecto a los cambios que debería hacer", según ha lamentado Nieto, quien ha aconsejado al titular de Salud que le eche "un pensamiento a lo que le están planteando las centrales sindicales" respecto a esas iniciativas.

Por parte de Vox, la diputada María José Piñero ha preguntado al consejero "cuándo van a ponerse en marcha" los centros de Atención Primaria "cerrados en Andalucía", porque, según ha advertido, eso está conllevando que los pacientes de los mismos "se tienen que desplazar a otros pueblos y saturan los que están abiertos".

Además, ha cuestionado que la telemedicina se vaya a consolidar como mecanismo de atención preferente, porque, según ha manifestado, "es una herramienta útil" para "casos concretos", pero "el acto médico precisa en la gran mayoría de los casos de la relación presencial y personal entre médico y paciente para un diagnóstico correcto", de forma que "el acto médico nunca puede ser sustituido por la telemedicina", según ha aseverado antes de pedir también a Aguirre que "mande un mensaje de tranquilidad y seguridad a la población" ante la pandemia del coronavirus.

PP-A Y CS VALORAN LA ACTUACIÓN DE LA JUNTA

En representación de los partidos que sustentan el Gobierno andaluz, el diputado del PP-A Rafael Caracuel ha defendido que a su grupo lo que le "ocupa" ahora es "la situación sanitaria, la de los enfermos y los profesionales sanitarios", y al respecto ha valorado los planes de la Consejería, así como ha aprovechado para afear al PSOE-A sus "recortes" en la sanidad andaluza durante su etapa de gobierno en la Junta, antes de concluir declarándose "convencido de que, en materia sanitaria, en Andalucía estamos preparados para el futuro próximo".

Finalmente, el diputado de Ciudadanos (Cs) Javier Pareja ha valorado la "prevención" de la Junta y los planes detallados por el consejero, así como ha dedicado palabras de agradecimiento "por la labor prestada por los trabajadores sanitarios y sociosanitarios y todos los sectores que han tenido que trabajar en primera línea para protegernos ante esta pandemia", así como ha agregado que hay que "pedirles perdón, porque nuestra sociedad no estaba preparada en ningún nivel administrativo para protegerles adecuadamente".

En su turno de cierre, el consejero ha aludido a los rebrotes de coronavirus surgidos en Pekín, Tel Aviv, Seúl o Lisboa para insistir en que hay que intentar "protegerse", y ha comentado que "a ver si llegan" ya los fondos del Gobierno para las comunidades autónomas por los gastos de la pandemia, porque "una gran parte tenemos que ejecutarlos antes de que acabe el año", según ha subrayado.