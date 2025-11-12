Andalucía colgará "de inmediato" los datos de cribados en la red nacional y pide "homologación" de los indicadores

Imágenes de la concentración convocada por la asociación (Amama). A 26 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha vuelto este miércoles a exigir a la ministra de Sanidad, Mónica García, en el marco del Consejo Interterritorial, "la homologación de los indicadores y la puesta a disposición de una plataforma digital adecuada sin la cual la recogida de datos sobre programas de cribado no será útil".

En una nota de prensa, el consejero andaluz ha lamentado que, "una vez más, la ministra en vez de cumplir con sus deberes, haga un uso partidista del Ministerio incumpliendo su responsabilidad en materia de cribados". En este sentido, ha recordado Sanz, "Andalucía nunca se ha negado a dar los datos del cribado", al tiempo que ha insistido en que "la ponencia de cribados aún no ha cerrado los trabajos.

Antonio Sanz ha insistido en la importancia del "debate técnico que se tiene que dar entre los técnicos de las consejerías y el Ministerio, en aras a homologar los indicadores sobre cribad". Por último, ha reiterado que "Andalucía colgará de inmediato sus indicadores sobre cribados en la Red Nacional de Cribados tras la reunión del Consejo Interterritorial".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este miércoles que las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han comprometido a entregar los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, al tiempo que ha celebrado que los 'populares' hayan "reculado" y "recapacitado".

"He visto mucha voluntad y me alegra que hayan reculado y recapacitado. Celebro que hayan decidido colaborar entre todas las instituciones para devolver la confianza a la ciudadanía, que estaba -y sigue- preocupada por el problema y la negligencia ocurrida en Andalucía. Cuando quieran pueden entregarnos los datos", ha señalado García en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La ministra ha invitado a los consejeros a remitir los datos de los programas de cribados en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se reunirá este jueves.