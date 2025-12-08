Andalucía contabiliza 57 linces muertos por atropello en 2025 con un 27% de caída respecto al año pasado

Archivo - Lince ibérico puesto en libertad. A 19 de febrero de 2025 en Las Pajanosas, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía contabiliza hasta la fecha un total de 57 linces muertos por atropello, lo que supone 21 menos que en 2024 (una caída del 26,9%). En la comunidad, se han "inventariado o adaptado 1.611 estructuras --desde pasos superiores específicos para fauna a viaductos adaptados, drenajes y pasos superiores multifuncionales, entre otros--" para intentar reducir el número de linces muertos.

Estas estructuras, defiende la Administración, son "esenciales para mejorar la conectividad ecológica y reducir el riesto de atropellos". Segun los datos ofrecidos por la Consejería de Catalina García, en Andalucía hay 2.694 kilómetros de carretera que atraviesan zonas en las que hay constatada presencia de linces. De hecho, 1.684 kilómetros están en zonas donde la presencia es estable y en 1.010 hay ejemplares dispersos, "todavía no establecidos como territoriales".

La Consejería llama la atención sobre el hecho de que la población de linces "sigue una tendencia ascendente" mientras los atropellos "muestran picos y descensos". Así, en 2020 estaban censados 511 linces y murieron atropellados, 58; pero al año siguiente la población subió a 522 ejemplares y los atropellos mortales descendieron a 42.

El pico más alto de linces muertos por atropello se alcancó en 2024, con un total de 78 sobre un censo de 836; en 2023, murieron 70 linces de una población de 759. No obstante, el censo de linces de 2025 no estará cerrado hasta la primera mitad de 2026, aclara la Consejería.

En los "picos y descensos" en atropellos mortales, la Junta sostiene que "influyen" factores como la instalación de pasos de fauna, vallados y señalización; restricciones de movilidad durante la pandemia; y cambios en patrones de dispersión y ocupación territorial. Las inversiones realizadas, defiende, "han mejorado la mitigación del riesgo, especialmente en puntos críticos".

En las zonas donde hay presencia estable de linces, los técnicos de la Consejería han confirmado, gracias a 45 estaciones instaladas en carreteras que atraviesan estas zonas, un aforo de vehículos que oscila entre los 98 y los 32.497 coches al día.

En el caso de los tramos que atraviesan terrenos productivos, los aforos rondan entre los 194 y los 90.511 vehículos al día según los datos recopilados en 23 estaciones.

Andalucía ha acogido recientemente el I Congreso Internacional sobre el Lince Ibérico, en el marco del Proyecto LIFE Lynxconnect, en el que se puso de manifiesto que Andalucía es "punto de referencia" para repasar dos décadas de trabajo continuado que han permitido que el lince ibérico (Lynx pardinus), una especie emblemática y endémica de la Península, avance desde la categoría de 'en peligro' a 'vulnerable' según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Andalucía ha liderado durante más de veinte años un proceso continuo de recuperación que comenzó cuando, en 2002, se constató la existencia de apenas cincuenta ejemplares repartidos en dos únicos núcleos reproductores, en Sierra Morena y Doñana.

Desde aquel momento, y mediante proyectos LIFE sucesivos, se ha logrado consolidar los núcleos originarios, crear nuevos territorios de reintroducción y mejorar de forma sustancial la calidad del hábitat, con más de 250.000 hectáreas sometidas a acciones de conservación, acuerdos con propietarios privados, iniciativas de mejora del conejo silvestre y medidas para reducir la mortalidad no natural, especialmente los atropellos, tal y como ha señalado el citado comunicado.

En 2024, Andalucía alcanzó un total de 836 ejemplares distribuidos en cinco núcleos principales: Doñana-Aljarafe, Sierra Morena Oriental, Sierras Subbéticas, áreas de conexión de Sierra Morena y Campiñas del Guadalquivir, cada uno de ellos con un número distinto de individuos censados y con nuevas zonas en expansión que evidencian la consolidación de una metapoblación robusta y conectada.