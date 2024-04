Andalucía cuenta con 35 estudios clínicos activos de investigación sobre la enfermedad de párkinson

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Fundación Progreso y Salud, cuenta con un total de 35 estudios clínicos activos de investigación sobre la enfermedad de párkinson. De estos, 23 son ensayos clínicos y, 12, estudios observacionales. Debido a que muchos de estos estudios se realizan en más de un centro simultáneamente, se dispone de 51 participaciones. Esta enfermedad neurodegenerativa afecta a más de 35.000 andaluces.

Así lo ha explicado la consejera del ramo, Catalina García, durante la inauguración del I Congreso Andaluz de Párkinson, que se celebra en Sevilla y está organizado por la Federación Andaluza de Familiares, Enfermos de Párkinson y Trastornos del movimiento (Fandep), según el detalle ofrecido por la Junta en una nota de prensa. Durante esta cita, a la que han asistido profesionales sanitarios de toda la comunidad autónoma, así como pacientes y familiares, se han abordado las distintas líneas de tratamiento existentes en la actualidad.

"Una patología que aspiramos a cronificar con la mejor calidad de vida para quienes la padecen, que precisan de un diagnóstico precoz y de las mejores herramientas para su tratamiento", ha agregado García. De ahí la importancia, según ha referenciado, del abordaje multidisciplinar desde todas las especialidades implicadas, como la enfermería, la neurología, la neurocirugía, la neurorradiología, la neurofisiología, la anestesiología, la psiquiatría y la psicología, la rehabilitación, la farmacia, o la Atención Primaria, entre otras.

"Trabajar en equipo es vital en salud", ha dicho. En este sentido, Catalina García ha agradecido el compromiso de los clínicos que trabajan en diferentes líneas de investigación para hallar dianas terapéuticas o marcadores que les ayuden a saber más sobre el párkinson. Entre las iniciativas activas ha destacado, según su fase, un ensayo clínico comercial que evalúa la seguridad, tolerabilidad y farmacocinética de un fármaco administrado por vía intratecal en adultos con enfermedad de párkinson, o un estudio observacional estatal sobre el uso de inhibidores en el manejo de pacientes que presentan fluctuaciones motoras tempranas.

Además, ha recordado que la Alianza Andalucía-Roche en Neurología de Precisión ha comenzado a reclutar pacientes para el proyecto de investigación 'Medicina personalizada en enfermedades neurológicas mediante la aplicación de biomarcadores para la mejora del diagnóstico, pronóstico y tratamiento del paciente', a partir del cual se pretende conocer más sobre enfermedades como Alzheimer y Párkinson y avanzar en el diagnóstico precoz y alternativas terapéuticas en este tipo de patologías.

También se ha referido a otras líneas, como la de investigadores andaluces que han descubierto una proteína clave en el desarrollo de la enfermedad, u otro en el que se habla del papel relevante de las variables genéticas que propician su desarrollo. En lo que respecta al tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa, la consejera de Salud y Consumo ha señalado que Andalucía es referente en su tratamiento. "Prueba de ello es que la guía de práctica clínica a nivel nacional está elaborada, y sirve de referencia para todo el país, por profesionales del Sistema de Salud Público de Andalucía", ha indicado.

Editada ya en tres ocasiones, esta guía de recomendaciones de práctica clínica se centra en la atención integral, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por esta enfermedad con independencia de la edad de inicio, del ámbito sanitario y del nivel asistencial. Algunas de las recomendaciones son también oportunas para el manejo de otros síndromes parkinsonianos.

En cuanto a los fármacos de que se dispone, ha señalado que en la comunidad autónoma se trata a los pacientes con tratamientos farmacológicos de segunda línea para casos complejos y se les proporcionan los últimos avances en terapias, como los inhaladores de rescate. Catalina García ha indicado que el tratamiento quirúrgico más habitual es la estimulación cerebral profunda, intervenciones que se realizan en varios hospitales andaluces, si bien el Hospital Virgen de las Nieves cuenta con una unidad CSUR que en 28 años ha realizado más de 400 intervenciones.

En este sentido, ha señalado que, en los próximos meses, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba abordará el primer caso con Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad guiados por resonancia magnética, una terapia que actualmente sólo está disponible en otros cuatro hospitales de la red sanitaria pública del país y en otros cuatro privados.

En la actualidad, el equipo está comenzando a valorar a los pacientes que pudieran ser candidatos a HIFU. Se trata de una tecnología novedosa y poco invasiva que ofrece la posibilidad de reducir o eliminar el temblor que muchas personas presentan por diferentes trastornos neurológicos y que afecta significativamente a su calidad de vida. Se trata fundamentalmente de pacientes con temblor refractario a la medicación o que no puedan ser tratados con Estimulación Cerebral Profunda.

"Ésta permitirá la derivación de pacientes de toda Andalucía, de forma que podamos mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas para las que esté indicado el tratamiento y no presenten criterios de exclusión. Gracias al HIFU se devolverá autonomía y calidad de vida a un gran número de andaluces. Una inversión que ha supuesto 2,5 millones de euros", ha apuntado Catalina García.

Además, ha recordado que hace un año, la Consejería de Salud y Consumo presentó, en colaboración con la Federación Andaluza de Familiares, Enfermos de Párkinson y Trastornos del movimiento, la campaña 'Más allá de los temblores'. "Queremos eliminar tabúes, erradicar estigmas, propiciar la reflexión y generar confianza. El párkinson tiene tantas variantes que hacen de esta enfermedad, en realidad, muchas. Porque no es sólo temblor, de hecho, el 30% de las personas afectadas no lo desarrolla", ha indicado la titular del ramo, que ha insistido en el compromiso de su Consejería por visibilizar dicha patología y crear conciencia en torno a ella.

Catalina García ha agradecido a pacientes y familiares la organización de este congreso, pues, ha señalado, la voz de quienes viven y conviven con la enfermedad es "fundamental". "Necesitamos que nos cuenten sus vivencias, qué hacemos bien y, sobre todo, en qué podemos mejorar. La humanización es uno de nuestros pilares y nos esforzamos cada día para que la asistencia que reciben sea lo más satisfactoria, eficiente y ágil posible", ha apuntado en su discurso.

La enfermedad de Párkinson es la segunda patología neurodegenerativa con mayor prevalencia en nuestro país, y la más habitual de los Trastornos del Movimiento. Hay más de 35.000 personas con esta enfermedad en Andalucía, con un predominio en hombres hasta los 74 años, siendo más prevalente en mujeres a partir de esa edad. Aunque tradicionalmente esta enfermedad está asociada a personas mayores (más del 70% tienen 75 o más años), un porcentaje no desdeñable de los nuevos casos diagnosticados cada año corresponden a personas menores de 50 años, y son cada vez más frecuentes los casos de párkinson juvenil.

El 30% de las personas afectadas no desarrolla temblor. Esta patología se presenta a través de una serie de síntomas motores y no motores propios de cada persona. Los más significativos son rigidez muscular, alteraciones posturales y de equilibrio, lentitud en los movimientos, dificultades con el habla y la deglución, inexpresión facial, pérdida de olfato, depresión, apatía, alteraciones sexuales, trastornos del sueño y estreñimiento, entre otros. Además, los síntomas no motores suelen ser los primeros en aparecer y son los más desconocidos. También suelen presentar otras enfermedades que dificultan el abordaje integral de la misma.