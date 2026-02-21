'Andalucía en forma' acerca a más de 700 mayores al deporte a través del baloncesto, el baile y el ajedrez

Actividades deportivas para las personas mayores. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El deporte es importante a cualquier edad, también durante la vejez, unos años en los que, sin embargo, muchas personas abandonan esta práctica por enfermedades, dolencias y sedentarismo. Y ello, a pesar de tener el ejercicio unos claros beneficios para la salud física y mental de las personas, que van desde la reducción de las patologías asociadas al sistema cardiorespiratorio a la mejora de las funciones cognitivas como la memoria.

El dato lo confirma el último estudio 'Hábitos y Actitudes de la Población Andaluza ante el Deporte', que señalaba que la práctica deportiva había aumentado en los últimos años en todos los grupos de edad, salvo entre los mayores de 65 años, en los que descendía. Las administraciones públicas son conscientes de esta realidad, por lo que buena parte de las políticas activas en el terreno del deporte van dirigidas a incentivar su práctica en los mayores de 65 años, pues solo el 11,6% de este segmento poblacional la realiza habitualmente.

Los beneficios del deporte son evidentes en la tercera edad y redundan en un envejecimiento activo, que favorece la participación plena de estas personas en la sociedad. El ejercicio físico y el deporte aportan, por tanto, claras mejorías en los mayores, redundando en tasas más bajas de mortalidad y ayudando en la prevención de cardiopatías, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo II, y cáncer de mama y de colon, según la 'Guía de información y sensibilización sobre la práctica de la actividad física en personas mayores', publicada por la Junta de Andalucía en colaboración con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.

Además, el ejercicio físico aporta a estas personas una masa ósea y composición corporal más sana y con menor riesgo de sufrir enfermedades crónicas, así como mayor salud funcional y menor riesgo de caídas. También contribuye en la mejora de la salud mental, por cuanto disminuye el riesgo de depresión y favorece las funciones cognitivas de atención o memoria. Todo ello se traduce en el aumento de la sensación de bienestar personal y, como muestran datos del plan 'Andalucía en forma' de la Consejería de Cultura y Deporte, se logra la reducción del uso de fármacos e, incluso, la retirada total de antidepresivos o antiinflamatorios.

Por la necesidad de atraer hacia estas prácticas a los mayores y los beneficios para la salud que comporta, la Junta de Andalucía tiene varias líneas de políticas activas dirigidas a promocionar el deporte. Entre los diferentes programas de la Consejería de Cultura y Deporte, además del citado 'Andalucía en forma', se encuentra la Liga m100, que reunió el pasado año en su primera edición a más de 700 usuarios de Centros de Participación Activa, de titularidad de la Junta de Andalucía, en dos citas celebradas en Andalucía Oriental y Occidental, donde los participantes pudieron practicar deportes como el baloncesto y atletismo, junto a actividades culturales y recreativas como el baile y el ajedrez, que les permitieron socializar y contribuyeron a su disfrute personal.

La iniciativa es fruto de la colaboración de las consejerías de Cultura y Deporte, y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y se desarrolló el pasado noviembre bajo el lema 'El deporte nos acerca, mejor contigo. Vida activa, vida plena', buscando inspirar a las personas mayores de 60 años a adoptar un enfoque positivo hacia el envejecimiento, regresar a la práctica del ejercicio físico y el disfrute de la vida en esta etapa vital.

El programa, dirigido a socios de Centros de Participación Activa, se estructuró en dos encuentros deportivos en las Instalaciones Deportivas La Cartuja de Sevilla, el pasado 4 de noviembre y centrado en las provincias occidentales, y en el Parque Deportivo La Garza de Linares (Jaén), el 18 de ese mismo mes y con participación de personas mayores de Andalucía oriental. Así, en el encuentro de La Cartuja participaron 360 usuarios de 16 Centros de Participación Activa de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla; mientras que en el de La Garza tomaron parte algo más de 350 mayores de 60 años de 17 estos centros de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

La programación de ambos encuentros incluyó dos rondas de actividades deportivas, un almuerzo y una olimpiada cultural, que culminaba en una ceremonia final en el que se premió a los deportistas y equipos más destacados. Entre las actividades deportivas figuraban atletismo, baloncesto 3x3, pádel, 'walking' orientación, nordic 'walking', petanca, bolos, lanzamiento de arcos al cono, ajedrez express, así como dominó, parchís, brisca y concurso de baile.

Con estas actividades la Liga m100 logró implicar en el ejercicio físico a mayores de 60 años, contribuyendo, además, a fomentar el sentimiento de pertenencia comunitaria, buscando la convivencia intergeneracional y combatiendo la soledad no deseada en este sector de la población. Porque, como mantiene la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, "el mantenerse activo es algo positivo y necesario, ya que la práctica deportiva de forma regular en personas mayores de 60 años tiene beneficios físicos, psicológicos y sociales muy amplios, siempre que se realice de forma adaptada a la edad y condiciones de salud".