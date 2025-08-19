Andalucía participa en un proyecto europeo para conectar a empresas y profesionales en rehabilitación energética

Archivo - Andalucía impulsa la especialización en rehabilitación energética con un proyecto europeo. - CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, participará en el proyecto europeo 'Build OSS', con el objetivo de "impulsar la especialización y la mejora de competencias de los profesionales vinculados a la rehabilitación energética de edificios". La iniciativa permitirá el desarrollo de una plataforma digital que pondrá en contacto a "trabajadores cualificados con empresas del sector de la edificación sostenible".

Según una nota de la Consejería de Industria, Energía y Minas, enmarcado en el programa de 'Life 2024-CET', dispone de un presupuesto global de 1,56 millones de euros y cuenta con ocho socios españoles, entre ellos la Universidad de Cádiz --que lidera el proyecto--, la Universidad de Sevilla y la Agencia Andaluza de la Energía. Asimismo, participan la Fundación Europace, R2M Solution Spain, la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen), el Ente Vasco de la Energía y la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E).

Durante los próximos tres años, 'Build OSS' diseñará un currículo formativo integral, que abarcará, según han expuesto, "desde habilidades técnicas hasta competencias financieras y legales, además de aspectos sociales y medioambientales". Esta formación se dirigirá tanto a personal técnico como a expertos legales y financieros, especialistas en comunicación, trabajadores sociales y responsables de salud, seguridad y calidad, han detallado.

En paralelo, también se reforzará la figura de las "ventanillas únicas de rehabilitación energética", puntos de asesoramiento centralizado para ciudadanos y propietarios que "quieran mejorar la eficiencia de sus edificios". Las universidades de Cádiz y Sevilla integrarán estos contenidos, así han asegurado, en sus programas académicos, ampliando la proyección del proyecto.

La Agencia Andaluza de la Energía asumirá el diseño del 'Build Oss Talent Hub', una plataforma que permitirá buscar prácticas y empleo, además de organizar programas de mentorización. "Con esta herramienta se busca atraer a una nueva generación de profesionales y actualizar la capacitación de quienes ya trabajan en el sector", han recalcado.

ESPAÑA, BANCO DE PRUEBAS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Consejería ha destacado la "especial relevancia del proyecto" en un contexto en el que el sector de la construcción sostenible en España "crece entre un 8% y un 10% anual". A ello, han sumado "la urgencia de cumplir con los objetivos climáticos de la Unión Europea", que cómo han advertido, "exigen reducir en un 55% las emisiones de carbono antes de 2030".

Según la Comisión Europea, el 75% de los edificios en el continente son "energéticamente ineficientes" y hasta el 95% seguirán en pie en 2050. En España, han sostenido que el "30% del consumo energético y el 25% de las emisiones proceden de la edificación, con un parque residencial envejecido, casi el 58% de los inmuebles fueron construidos antes de la entrada en vigor de las normativas de eficiencia".

Finalmente, han concluido con la experiencia en proyectos de construcción en Andalucía, la cual se perfila como "territorio clave para ensayar soluciones replicables en Europa". La rehabilitación energética de edificios "no solo permitirá avanzar hacia un parque inmobiliario descarbonizado", sino que además "generará empleo cualificado y nuevas oportunidades de negocio en un sector en plena expansión", han asegurado.