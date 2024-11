920283.1.260.149.20241104145722 El consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, comparece en rueda de prensa, para informar del contenido de la reunión de coordinación sobre el temporal. A 04 de noviembre de 2024, en Sevilla (Andalucía, España).A 31 de octubre de 2024, en Sevilla - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha defendido este lunes "la importancia de la concienciación, la sensibilización y la responsabilidad ciudadana" para asumir "la necesidad de atender las alertas y los mensajes que desde las vías oficiales", como el sistema de emergencias 112, "se hacen para trasladar a la población situaciones de riesgo", y ha defendido el uso basado en el "rigor" y a una variedad de factores analizados por expertos para que las alertas que se activan a través de los teléfonos móviles se usen de forma restrictiva, y no únicamente asociadas a un aviso meteorológico de nivel rojo para garantizar su eficacia.

Son ideas que el consejero ha trasladado en una rueda de prensa tras participar en Sevilla una reunión de coordinación presidida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para evaluar el impacto de la última DANA en Andalucía, donde Antonio Sanz ha considerado "evidente que hay que reforzar los mecanismos de autoprotección y de información a la ciudadanía para que sea consciente del peligro y de los riesgos que se asumen".

Para eso, según ha abundado, desde la Junta van a "multiplicar los esfuerzos" en su "estrategia de planes de autoprotección y de información a la ciudadanía en relación con lo que supone las consecuencias de una alerta o de una activación del Plan de Emergencia en Andalucía".

A preguntas de los periodistas sobre el uso del sistema de envío de avisos masivos 'EsAlert', que la Junta activó la semana pasada por primera vez en Andalucía tras declararse un aviso de nivel rojo por lluvias intensas en la zona de la campiña de la provincia de Cádiz, el consejero de Interior ha señalado que las decisiones sobre dicho sistema "las toman los expertos" y "no se circunscriben a un sólo ámbito".

Así, ha argumentado que "no es lo mismo que la alerta" de nivel rojo que puede motivar la activación de dicho sistema de envío de mensajes "se produzca cuando hay mucha gente en la calle, de compras, paseando o tomando una copa, a cuando en la calle hay mucha menos gente", y "no es lo mismo" cuando la alerta afecta a zonas ubicadas "en los cauces de los ríos", o en situaciones de pleamar o bajamar.

El consejero ha defendido que las administraciones "trabajamos para que no pase nada", y si se lanza una alerta "y no pasa nada, has acertado", pero también ha subrayado que "la activación" del sistema de alertas debe responder a "diferentes requisitos" establecidos por expertos y atendiendo a los "factores de riesgo".

"NO SIEMPRE QUE HAYA ALERTA ROJA SE ACTIVA EL SISTEMA" DE AVISOS

En esa línea, Antonio Sanz ha pedido que, si se abren "polémicas" sobre la activación del sistema de alertas, se haga "con datos y análisis objetivos", y ha aseverado que "no siempre que haya una alerta roja van a ver ustedes activada esa alerta, porque, entonces, no tendría efecto esa alerta".

En ese sentido, ha agregado que, además de que exista una "alerta roja" meteorológica, tiene que haber "más condiciones para que entendamos que el riesgo es extremo a la población", dependiendo, por ejemplo, de "dónde se encuentra la población y en qué circunstancias", por lo que los factores para que se active el sistema de avisos "son múltiples".

También ha señalado que "para que sea efectivo ese sistema es fundamental que se restrija al máximo su aplicación", y ha destacado que Andalucía ha incorporado una "información" extra al sistema 'EsAlert', que es "una URL" a la que pueden acceder las personas que reciban el aviso para consultar "información de la situación de riesgo real que están viviendo y de consejos que se deben cumplir y deben tenerse en cuenta por parte de aquel que lo recibe".

Además, ha remarcado que ese sistema de avisos "se circunscribe a determinadas zonas que tienen que ver principalmente con el factor de riesgo que determina", en este caso, el desarrollo de la DANA.

De igual modo, el consejero de Interior ha subrayado que "la concienciación y la sensibilización" ciudadana "es muy importante", y "todas las administraciones tenemos que trabajar en ello" y poner "mucho énfasis" al respecto, desde la premisa de que "la responsabilidad es de las administraciones, pero también, lógicamente, la tienen los ciudadanos cuando son alertados", según ha subrayado Antonio Sanz para finalizar.