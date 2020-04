Andalucía urge al Gobierno directrices antes del 9 de mayo sobre la posible apertura de hoteles, playas y restaurantes

SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz, a través de su portavoz y consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha reclamado este miércoles al Gobierno central "directrices", antes del próximo 9 de mayo, cuando vencerá la nueva prórroga del estado de alarma solicitada por el Ejecutivo, sobre la posible reapertura de restaurantes, hoteles y playas de cara al próximo verano.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, y a preguntas de los periodistas, Bendodo ha señalado que en la Junta recibieron "con mucha preocupación" las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las que apuntaba que "los hoteles y el sector turístico español no abrirían hasta Navidad".

"Eso es un disparate", ha sentenciado el consejero portavoz antes de apostillar que el sector turístico no sólo andaluz, sino "de toda España, no aguantaría cerrado hasta diciembre", y en esa línea ha considerado que las administraciones tienen "la obligación de que la crisis sanitaria" vinculada al coronavirus Covid-19 "no se traduzca en una crisis económica, y ésta a su vez en una crisis social".

Tras recordar que es el Gobierno de España, en su condición de "autoridad única" para dirigir la gestión de la crisis sanitaria, el que debe decir "en qué condiciones y con qué medidas" se puede diseñar "la progresiva vuelta a la normalidad", ha indicado que desde la Junta exigen al Ejecutivo "ideas claras y una planificación".

"Queremos que, cuando se pueda, con todas las medidas de seguridad, si puede ser este verano para que los empresarios, hoteles, restaurantes, puedan salvar lo que puedan de la temporada, estén abiertos, en las condiciones que determine el Gobierno", ha abundado Bendodo, que ha recordado que el turismo constituye "una parte muy importante" del PIB andaluz.

Tras incidir en que "las playas, los chiringuitos, los restaurantes, los hoteles, tienen progresivamente que reanudar su actividad", el consejero ha agregado que espera que "más bien pronto que tarde, durante las próximas semanas, podamos recibir noticias del Gobierno de España en ese sentido".

Sobre el caso concreto de las playas, ha opinado que es "mejor que se abran con determinadas condiciones a que no se abran", pero ha abogado por "esperar a que el Gobierno de España diga en qué términos", si bien ha querido dejar claro que desde la Junta van a "trabajar para que el sector turístico pujante" de la comunidad "vuelva a sonar fuerte y a reflotar la economía de Andalucía".

Bendodo ha insistido en que "es fundamental que las medidas que adopte el Gobierno, ya sea la apertura de playas, restaurantes, las diga pronto y cuanto antes, para saber a qué atenernos", y en esa línea ha reclamado al Ejecutivo a que "no espere al 9 de mayo, cuando supuestamente salimos del confinamiento, para tomar estas decisiones".

"El 10 de mayo ya tiene que haber un plan ejecutándose", y la Junta lo va a "preparar, pero necesitamos las directrices claras del Gobierno de cómo se pueden abrir restaurantes, hoteles, establecimientos", según ha insistido el consejero portavoz, que ha defendido que "hay que anticiparse".