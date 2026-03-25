Aprobado el I Plan Cameral de Andalucía, con 3,27 millones para reforzar el tejido empresarial

Imagen de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el I Plan Cameral de Andalucía para el periodo 2026-2028 impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo que, dotado con 3,27 millones de euros, se configura como "el instrumento de referencia" para ordenar y alinear la actuación conjunta de la Administración autonomica y la red de Cámaras de Comercio de Andalucía, con el objetivo de "fortalecer la competitividad empresarial y facilitar un marco estable de cooperación público-privada".

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el plan se fundamenta en una serie de principios estratégicos orientados a dotar a las empresas andaluzas, en especial a las pequeñas y medianas empresas y a las personas trabajadoras autónomas, de herramientas eficaces y asistencia técnica destinadas a fortalecerlas.

Concebido para integrar y coordinar los distintos programas de apoyo empresarial desarrollados por las cámaras andaluzas, en estrecha colaboración con la Junta de Andalucía; responde a la necesidad de disponer de un marco estable "que estructure y sistematice esta colaboración en el ejercicio de las funciones que les reconoce la legislación vigente".

En ese sentido, el plan ofrece un "soporte jurídico claro y específico" para las cámaras de Comercio, articulando la relación institucional a través de un interlocutor único, el Consejo Andaluz de Cámaras, y posibilitando que dicha coordinación se desarrolle de manera planificada y consensuada con el conjunto de la red cameral.

Igualmente, se pretende reforzar la colaboración institucional en el desarrollo de las funciones de carácter público-administrativo que las cámaras de Comercio tienen encomendadas, impulsar el ecosistema emprendedor de Andalucía y fomentar la innovación, la sostenibilidad ambiental y la digitalización del tejido empresarial andaluz.

Asimismo, el texto se articula en torno a ejes estratégicos como emprendimiento, talento y Transición Ecológica, así como modernización y competitividad de actividades estratégicas de la economía andaluza en industria, comercio, artesanía y turismo; que cuentan con ocho líneas de actuación, cuya finalidad es modernizar la gestión empresarial y acelerar la transformación digital; reforzar la sostenibilidad empresarial y la economía circular; potenciar la internacionalización y la inserción en cadenas de valor globales; promover el desarrollo del tejido productivo a través del emprendimiento, de la continuidad empresarial y de la generación de iniciativas innovadoras; desarrollar capital humano y estrechar la conexión empresa-talento; fortalecer la cohesión territorial y dinamizar el comercio de proximidad y la artesanía, y mejorar el conocimiento estratégico mediante observación, datos y evaluación.

A nivel de ejecución, las actuaciones serán desarrolladas por las cámaras oficiales de Comercio, Industria, Servicios y, en su caso, Navegación de Andalucía, así como por el Consejo Andaluz de Cámaras, en coordinación con la Junta. Estas entidades liderarán la ejecución de las acciones previstas, al estar reconocidas como organismos especializados y facultados para su desarrollo en su ámbito territorial.

En contexto, la elaboración del plan ha sido fruto de un proceso de coordinación entre las consejerías de Empleo, Desarrollo Educativo, Agricultura, Universidad, Turismo, Sostenibilidad e Industria. Asimismo, el documento ha sido sometido a informe del Consejo Andaluz de Cámaras, al trámite de información pública y al resto de hitos preceptivos previos a su aprobación. El resultado es un documento que aborda de manera integral los principios rectores definidos "y que permite atender a los diferentes sectores que integran el tejido empresarial andaluz".

Además, se definen mecanismos de coordinación y gobernanza para el seguimiento y evaluación del Plan Cameral de Andalucía, mediante una estructura orgánica y funcional basada en un Consejo Rector y una Comisión de Seguimiento, esta última con representación de cada una de las consejerías participantes en el plan y del Consejo Andaluz de Cámaras. El funcionamiento de estos órganos de gestión "garantiza una visión compartida del grado de ejecución del plan y refuerza la corresponsabilidad de las partes implicadas en la consecución de los objetivos establecidos".