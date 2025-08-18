El Área Sanitaria Sur de Sevilla afianza su compromiso con el abordaje de las lesiones por presión

Reunión del Grupo Motor con el director de Enfermería del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla en el centro, Joaquín Fajardo; y a los extremos de la mesa la líder del Proyecto BPSO AGSSS y subdirectora de Enfermería del Hospital Universitario de Valme - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Enfermería del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla afianza su compromiso con el abordaje de las lesiones por presión con el proyecto internacional de implantación de Buenas Prácticas en Cuidados a través de Centros Comprometidos con la Excelencia (BPSO por su nombre en inglés).

"Si en el año 2019 este área sanitaria lideraba en la provincia la instauración de prácticas avanzadas en heridas crónicas complejas, con la generación de una figura enfermera, actualmente esta patología dispone de un abordaje desde la excelencia bajo el paraguas del proyecto internacional BPSO", ha detallado la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en un comunicado.

El proyecto, del que forma parte el área desde el año 2022 como primer centro de la provincia, trata esta patología a través de un Grupo Motor que coopera en la implicación transversal de la misma. Este equipo trabaja principalmente a través dos líneas: la organización y celebración de jornadas monográficas anuales sobre esta temática y el desarrollo de un intensivo programa de formación para los profesionales de enfermería que incluye tanto su atención primaria como su atención hospitalaria.

La líder del Proyecto BPSO del Área Sanitaria Sur de Sevilla, y subdirectora de enfermería, Teresa Salas, ha destacado la prevención como "brújula para reducir su impacto". "Las lesiones por presión representan un importante problema epidemiológico y de calidad de vida, siendo la prevención con cuidados protocolizados los que ayuden a que sean lesiones evitables en un alto porcentaje", ha asegurado.

Además, la Consejería ha subrayado que más de medio millar de profesionales de enfermería han sido formados en este sentido a través de un plan que cuenta con la acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). También ha destacado la extensión al ámbito hospitalario del uso de la herramienta corporativa para la valoración cutánea que se aplica en la atención primaria.

"Esta herramienta favorece no sólo la continuidad asistencial para que los profesionales que atienden al paciente conozcan en todo momento cómo progresa la patología; sino que potencia la seguridad del paciente ayudando a identificar, prevenir y tratar de manera más efectiva las lesiones por presión", ha indicado.

A pesar de los avances en su prevención y tratamiento, las lesiones por presión continúan siendo una de las complicaciones más comunes en entornos hospitalarios, afectando entre el ocho y el 20 por ciento de los pacientes hospitalizados, según datos aportados por la Consejería.