Aurora Vargas, María Moreno y Lin Cortés protagonizan esta semana en Sevilla el ciclo 'Andalucía Flamenco'

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Andalucía Flamenco' continúa esta semana en el Teatro Central de Sevilla con cuatro nuevas propuestas que realzan "la riqueza, diversidad y excelencia del arte jondo". Así, la bailaora María Moreno, la cantaora Aurora Vargas y el músico y cantante Lin Cortés protagonizarán la programación del jueves, 13 de noviembre, al sábado 15.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, el domingo 16 de noviembre, también se conmemorará en el espacio de la Consejería de Cultura y Deporte, el XV aniversario de la inclusión del Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco con la Gala del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos. Todas las funciones se celebrarán a las 20,30 horas.

De esta forma, el jueves 13, la sala A acogerá 'Magnificat', la nueva obra de María Moreno, un proyecto inspirado en la escena de la Visitación que "explora la fiesta como estado carnal y como detonante de una alegría que se comparte y se contagia desde los cuerpos al espacio escénico", tal y como ha explicado la Consejería de Cultura.

La bailaora gaditana, una de las artistas "más destacadas de su generación", acumula reconocimientos como el Premio Revelación del Festival de Jerez 2017, el Giraldillo Revelación de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2018 o el Giraldillo al Momento Mágico de la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla 2020. Con esta propuesta "se consolida como creadora", además de como intérprete, al frente de la dirección artística y coreografía de la obra.

La segunda jornada de esta semana, ha indicado la Junta, cuenta con una de las voces "más relevantes" del cante flamenco, Aurora Vargas. Definida por la crítica como "reina de la gracia y el compás", la cantaora sevillana ofrecerá un ritual flamenco en el que "pasión, duende e historia se funden en un mismo quejío".

Por su parte, el escenario del Central recibirá el sábado 15 a una de las "figuras claves" del nuevo flamenco y maestro de la fusión de estilos, Lin Cortés. El artista presentará 'Esencial', un recital íntimo en el que revisará sus temas más emblemáticos, ofrecerá versiones de sus propias composiciones y adelantará material inédito, según ha detallado Cultura.

EL DÍA DEL FLAMENCO RECIBE LA SAVIA NUEVA

La celebración del Día del Flamenco culminará con la Gala del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos, que reunirá a los finalistas de esta edición: la bailaora granadina Claudia Calle 'La Debla', la cantaora almeriense Celia Ortega, el guitarrista malagueño Javier Arcos Bierd y el pianista sevillano Javier Cecilia.

Tal y como ha comunicado la Consejería, bajo la dirección artística del coreógrafo Andrés Marín, los finalistas del certamen compartirán una velada que "celebrará la diversidad y el vigor de las nuevas voces del arte jondo". La asistencia será mediante invitación solicitada a través del correo electrónico: 'central.info@juntadeandalucia.es'.

El ciclo 'Andalucía Flamenco' continuará hasta finales de noviembre con nuevas propuestas que recorrerán "el cante, el toque y el baile". De esta forma, el día 20, Mercedes Ruiz y Santiago Lara presentarán 'Dual'. El viernes 21, Israel Galván regresará al Central con 'La Edad de Oro'. Por su parte, el día 22, María Terremoto interpretará 'Manifiesto' y el 27 de noviembre será el turno de Juan Tomás de la Molía con 'Vertebrado'.

Por último, el día 28 llegará 'Tránsito', el nuevo montaje de Rosario La Tremendita. El ciclo concluirá el 29 y 30 de noviembre con el guitarrista Yerai Cortés y su proyecto 'Guitarra Coral'.

EL FLAMENCO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La Junta de Andalucía ha querido destacar que en noviembre de 2010, el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco reconoció al flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Desde entonces, el Gobierno andaluz ha reforzado "su compromiso" con la protección y promoción del flamenco, hecho que cristalizó en la aprobación de la Ley del Flamenco, la primera norma de rango autonómico en España dedicada de forma exclusiva a la preservación, difusión y transmisión de este legado.