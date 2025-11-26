Autorizada la implantación de dos nuevos títulos en la programación académica de la UMA y la US

Escuela de Doctorado de la UMA. - UMA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado para el curso 2025/2026 la implantación en las universidades de Málaga (UMA) y Sevilla (US) de dos nuevos títulos pertenecientes a la programación académica aprobada por la Junta de Andalucía para su despliegue en el sistema público universitario andaluz en el periodo comprendido entre 2025 y 2029.

Estas dos enseñanzas se suman a otras 40 que ya recibieron el visto bueno de la Junta de Andalucía en el mes de septiembre de 2025 para su puesta en marcha, por lo que la oferta de este curso en vigor incorpora 42 nuevas titulaciones correspondientes a dicha planificación, "la mayor cartera puesta en marcha tras quince años sin actualización del mapa de titulaciones", ha puntualizado la Junta en una nota.

Los estudios se concretan en un máster y un doctorado, que ya recibieron previamente el informe positivo de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. La Universidad de Sevilla es la encargada de ofertar el máster Erasmus Mundus en Biología del Envejecimiento, que imparte junto a otras cuatro instituciones académicas: la de la Sorbona (Francia), la de Coimbra (Portugal), la de Colonia (Alemania) y la de Costa Azul (Francia).

Se trata de un título internacional acogido a la modalidad de Erasmus Mundus, que son programas de posgrado que se desarrollan conjuntamente por varias universidades de diferentes países con el objetivo de fomentar la excelencia en la educación superior, la cooperación internacional y el entendimiento intercultural. Por su parte, la Universidad de Málaga ofrece el doctorado en Estudios Sociales y del Trabajo. Además, el Consejo de Gobierno también ha dado su respaldo a la modificación "sustancial" de dos formaciones universitarias de doctorado de las universidades de Sevilla y de Granada (UGR) al incorporarse nuevas instituciones académicas en su impartición.

Ambas enseñanzas estaban incluidas previamente en el catálogo de estos dos campus, por lo que no pertenecen a la nueva programación. Es el caso del doctorado en Arquitectura de la Universidad de Sevilla (US), que a partir de ahora adquiere carácter interuniversitario, ya que se puede cursar, igualmente, en la Universidad de Granada (UGR) y en la Universidad de Málaga (UMA).

A éste se suma el doctorado en Criminología de la UGR, en el que participan también las universidades de Murcia y Miguel Hernández de Elche y en el que se da cabida al campus de CastillaLa Mancha. Este curso 2025-2026 es el primero que estrena la nueva planificación académica, compuesta por 199 títulos para el conjunto de las diez instituciones públicas y acordada entre la Junta de Andalucía y los rectores tras un largo proceso de diálogo y negociación.

Las titulaciones que integra se repartirán casi al 50% entre las ramas STEM (las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y las de Ciencias Sociales y, en su selección, se han tenido en cuenta objetivos como la empleabilidad o la demanda de estudiantes, así como otros aspectos como la internacionalización, la formación dual y la colaboración interuniversitaria.