El Ayuntamiento de Sevilla invierte 185.000 euros en la renovación del CEIP Mariana de Pineda

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Edificios Municipales, ha destinado 185.000 euros a la renovación del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Mariana de Pineda de la barriada de Las Naciones, en el Distrito Norte, como parte del plan de "puesta a punto" de los colegios públicos de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, con una inversión de 160.000 euros, se están renovando los baños del centro, una "petición histórica de profesorado, dirección, AMPA, padres, madres y alumnos".

La actuación consiste en sustituir las instalaciones originales, datadas de 1983. Los trabajos incluyen la renovación de electricidad, fontanería y saneamiento, así como la colocación de nuevos revestimientos, alicatado, solado, techos y pintura, además de una nueva distribución con cabinas de paneles fenólicos, la adaptación de sanitarios a educación infantil, la sustitución de carpinterías y la instalación de aseos adaptados.

Por otro lado, se ha renovado la pista deportiva central del centro con una inversión de más de 25.000 euros, una acción enmarcada en las "nuevas pistas deportivas renovadas en decenas de colegios públicos de todos los distritos de Sevilla".

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha indicado que 61 colegios públicos de Sevilla están o han estado de obras o con actuaciones importantes durante el verano y que hay más de 5,5 millones de euros en ejecución en numerosas obras y actuaciones en casi 50 centros educativos de la ciudad de Sevilla.

Además, ha subrayado que más de 2,5 millones de euros están en estos momentos en tramitación, lo que significa que "las obras comenzarán en breve". También ha afirmado que se están redactando proyectos con un valor total de 1,7 millones, todo ello sumado a los 2,5 millones en activo del contrato de mantenimiento y a los 2 millones en otras actuaciones en la misma materia al margen de dicho contrato.

Por su parte, ha asegurado que durante el mandato del actual gobierno municipal se van a realizar actuaciones en prácticamente los 103 centros escolares de Sevilla, "priorizando las obras de primera necesidad".