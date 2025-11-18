Casi 1.500 usuarios reciben la vacuna contra la gripe en el Área Sanitaria Sur de Sevilla en la primera jornada sin cita

Vacuna contra la gripe en el Área Sanitaria Sur en la primera jornada sin cita - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva campaña semanal de vacunación gripal sin cita previa iniciada el miércoles pasado en toda Andalucía ha registrado la vacunación de 1.497 usuarios en el Área Sanitaria Sur de Sevilla en un día.

Según una nota emitida por la Junta, la campaña, bajo la organización de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Servicio Andaluz de Salud, continuará con una segunda jornada este miércoles, 19 de noviembre, con la activación nuevamente de 21 puntos de vacunación en este área sanitaria.

Concretamente, los puntos se encuentran en los siguientes centros de salud de atención primaria: San Hilario, Montecillos, Doña Mercedes, Santa Ana-Las Portadas, Montequinto y Olivar de Quinto en Dos Hermanas; La Oliva, Las Beatas y Dos Paulino García Donas en Alcalá de Guadaira; Ntra. Sra. de las Nieves y San Isidro en Los Palacios; Utrera Norte y Utrera Sur en la localidad de Utrera; San Francisco y El Rancho en Morón de la Frontera; Lebrija; Las Cabezas de San Juan; Montellano y Coripe; Arahal y Paradas; El Cuervo y Los Molares.

Los centros de salud donde se ha vacunado más población este primer miércoles sin cita son Utrera Norte, con 180 usuarios; seguida de La Oliva en Alcalá de Guadaira, con 175; y Utrera Sur, con 153. Por localidades, las poblaciones cuyo registro es mayor son Alcalá de Guadaira, con 362 usuarios; seguida de Utrera, con 333; y de Dos Hermanas, con 294.

La campaña de vacunación frente a la gripe comenzó el pasado 30 de septiembre y es una estrategia de salud pública que se desarrolla anualmente en Andalucía, como en el resto de comunidades autónomas españolas, coincidiendo con el inicio de la temporada otoño-invierno.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal reducir la incidencia de ambas enfermedades respiratorias y, especialmente, prevenir las complicaciones graves que pueden derivarse de ellas en personas vulnerables.

En dichos puntos de vacunación se administrarán cada semana vacunas de gripe y/o Covid a las personas aún no vacunadas pertenecientes a los grupos diana de la campaña. Además de los grupos diana, podrán vacunarse también los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de menores de cinco años, embarazadas y de personas con patologías crónicas.

Para conocer los puntos de vacunación sin cita, el Servicio Andaluz de Salud ha publicado un listado con los centros en el que se indica el municipio, el punto de vacunación y el horario en el que se estará vacunando.