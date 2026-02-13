Casi 30.000 alumnos han recibido formación especializada en patrimonio cultural en el IAPH de Sevilla desde 1996

Acto con motivo del 30 aniversario del IAPH en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), entidad dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha conmemorado este viernes en su sede principal del Monasterio de la Cartuja de Sevilla el 30 aniversario de su programa de formación, una iniciativa que desde 1996 ha consolidado en Andalucía un modelo de aprendizaje compartido y especializado en patrimonio cultural.

Al acto de celebración ha asistido la secretaria general de Patrimonio Histórico y Documental, Mar Sánchez Estrella, quien ha subrayado el importante papel jugado por la institución en estas tres décadas, "que le ha llevado a formar cerca de 30.000 personas en sus aulas, talleres y plataformas digitales". De este modo, este programa especializado del IAPH, se ha convertido, en palabras de Sánchez Estrella, "en un referente ineludible para las generaciones de profesionales del patrimonio", según ha recogido la Junta en una nota.

Acompañada por el director general del IAPH, Juan José Primo, y de numerosos representantes de las universidades, asociaciones y colegios profesionales que conforman la extensa red de colaboración y cogestión de este programa formativo de excelencia, Sánchez Estrella ha agradecido el trabajo de este amplio equipo interinstitucional y multidisciplinar "que ha llevado la formación especializada a todo el territorio andaluz, "apuntando siempre hacia nuevos marcos conceptuales del patrimonio cultural y afrontando los retos que encara la salvaguarda, el estudio y la difusión de nuestro legado material e inmaterial".

En este sentido, la secretaria ha recordado que la red de colaboraciones de este programa formativo se extiende por siete universidades andaluzas, 14 asociaciones profesionales nacionales y regionales y seis colegios oficiales, entre otros colectivos y entidades públicas y privadas. "A través de un inquieto programa formativo de másteres, cursos de especialización, jornadas y encuentros, os habéis anticipado a los cambios y dificultades del sector, detectando sus necesidades, ofreciendo soluciones a medida y adaptando la oferta a las exigencias cambiantes del mercado laboral", ha valorado la secretaria general.

Tras el acto conmemorativo, ha tenido lugar una jornada de reflexión sobre los desafíos de la formación en patrimonio cultural, a partir de la experiencia de 30 años del IAPH como escuela de patrimonio cultural. La jornada ha comenzado con una conferencia sobre el futuro de las humanidades, a cargo de Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo, seguida de un taller participativo en el marco del cual se ha debatido sobre el impacto de la IA, el reconocimiento profesional y la conexión con las nuevas generaciones.

La trayectoria de la Escuela de Patrimonio Cultural del IAPH comenzó a finales de los años 90 con el objetivo de ofrecer herramientas para abordar la conservación del patrimonio que no estaban recogidas en los canales académicos convencionales. En consonancia con la evolución del concepto de patrimonio, la oferta de propuestas formativas de las últimas décadas ha incluido títulos que reflejan la creciente toma de conciencia ciudadana sobre la importancia de la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y el incremento de la demanda de las aplicaciones tecnológicas, la inteligencia artificial y las herramientas de comunicación.

En el IAPH se han ofertado másteres, cursos de especialización, jornadas, estancias, mesas redondas y encuentros sobre todos los ámbitos relacionados con el patrimonio cultural, que abordan saberes y técnicas vinculadas con la antropología, arqueología, arquitectura, conservación-restauración, museología, geología, biología, química, archivística, biblioteconomía, documentación, gestión cultural, comunicación, paisaje e interpretación, entre otras disciplinas.

Desde sus inicios, la institución ha sabido adaptarse a los cambios sociales y hoy apuesta decididamente por la teleformación --modalidad en la que cuenta con más de 20 años de experiencia-- y la innovación en formatos como los cursos masivos, abiertos y en línea (MOOC, por sus siglas en inglés). Este 2026 presenta una oferta diversa que equilibra la recuperación de saberes tradicionales con los desafíos tecnológicos más actuales.

Destacan temas tan relevantes como la recuperación de conocimientos tradicionales para la conservación, en colaboración con los talleres de la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón, referentes en modelos sostenibles de futuro; o los desafíos éticos de la IA en patrimonio cultural, con el apoyo de la Asociación de Museología y Museografía de Andalucía. Además, este año el MOOC "Patrimonio Cultural de Andalucía" alcanza su 6ª edición. Se ofrecen también temas de formación siempre vigentes, como es el diseño y conceptualización de exposiciones de museos, de la mano de ICOM España, y la teoría y práctica de la conservación preventiva, con el Grupo Español del International Institute for Conservation (GE-IIC).

La catalogación y documentación del patrimonio industrial mueble, en colaboración con la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía (FUPIA), y la iniciación a la conservación de vidrieras, junto a la Asociación para la Restauración-Conservación de Vidrieras de España, son otras de las cuestiones abordadas en el programa de formación 2026. En el ámbito de la alta especialización, el IAPH colabora en títulos consolidados como el máster de arquitectura y patrimonio histórico (Marph) que va a alcanzar su 25ª edición; el máster en conservación de bienes culturales (Mucbic) y el diploma en interpretación del patrimonio cultural y natural de la Universidad de Sevilla, así como el máster de estrategia de innovación para la dirección de proyectos culturales y el experto en gestión de proyectos culturales de la Universidad Pablo de Olavide.