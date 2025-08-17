Comienza este lunes las obras del viaducto de la Línea 3 Norte de Metro de Sevilla sobre la ronda Supernorte. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía inicia este lunes los trabajos para la construcción del viaducto sobre la ronda Súpernorte (SE-20). Las primeras actuaciones se centrarán en el saneo del terreno e implicará afecciones al tráfico, como la eliminación de la rotonda existente en la SE-20 a la altura de la avenida Ingeniería, que se modificará para convertirse en una calzada de cuatro carriles (dos por sentido), ocupando así solo una parte de la glorieta y dejando el resto de espacio disponible para construir el paso superior.

Según ha informado la Junta en una nota, este viaducto cuenta con una longitud de 137 metros de longitud dividido en seis vanos y un ancho de 11,5 metros. Esta estructura salvará no solo el tráfico de la SE- 20, sino también el actual cauce del arroyo Tamarguillo, para conectar el futuro recinto de talleres y cocheras y el ramal técnico con el trazado comercial de la Línea 3 Norte, que comienza en la primera parada en superficie en Pino Montano Norte.

La Consejería de Fomento Articulación del Territorio y Vivienda, en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, ha optado por reconvertir la glorieta actual de la SE-20 con la avenida Ingeniería en una calzada única de dos carriles por sentido que se situará en la parte de la glorieta más próxima a Pino Montano. El resto de la glorieta quedará cortada al tráfico para poder realizar con más facilidad los trabajos de construcción de esta estructura, que han comenzado con los saneos del terreno pero que avanzarán en septiembre con la llegada de maquinaria para la construcción de los pilotes en los que se apoyará el futuro viaducto.

Este nuevo avance se suma a la reciente excavación, hace unos días, de los primeros metros de túnel de la Línea 3 Norte en la rampa de acceso desde Pino Montano Norte, una vez que se han colocado los muros pantallas en los laterales y la losa de cubierta.

La Línea 3 Norte cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027. Las obras consisten en una doble vía, subterránea en su mayor parte, con una longitud de 7,5 kilómetros (más 1,4 kilómetros de ramal técnico). El trazado en servicio comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. El tramo norte cuenta con 12 estaciones, una en superficie y 11 subterráneas.

Finalmente, el trazado del tramo Norte incluye el paso por cuatro centros sanitarios, el Hospital de San Lázaro, el hospital Universitario Virgen Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.