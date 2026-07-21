El Consejo de Gobierno andaluz aborda este miércoles el límite de gasto del Presupuesto de 2027

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside una reunión del Consejo de Gobierno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto abordar este miércoles, 22 de julio, en su habitual reunión semanal, una propuesta de acuerdo relativa al límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2027.

Así consta en el orden del día, consultado por Europa Press, de la reunión del Ejecutivo andaluz, que analizará este asunto ya avanzado la pasada semana por la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. La consejera informó entonces de la firma de la orden para la elaboración del Presupuesto autonómico de 2027, con el objetivo de que las cuentas estén preparadas y aprobadas "en tiempo y forma".

España aseguró que esta firma supone el inicio formal del proceso presupuestario y afirmó que el Gobierno andaluz comienza a trabajar "a marchas forzadas" para disponer de unas nuevas cuentas autonómicas, que tendrán como prioridades la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda.

La consejera señaló que el principal objetivo del Presupuesto de 2027 será "seguir fortaleciendo los servicios públicos" y avanzó que las cuentas prestarán especial atención a la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda. Asimismo, destacó que el proyecto presupuestario incluirá medidas relacionadas con las políticas hidráulicas y el apoyo al tejido empresarial, al tiempo que buscará mantener "la estabilidad" de Andalucía.

España concluyó que el Presupuesto de 2027 deberá permitir que Andalucía "siga transformándose" y constituirá "una guía básica" para invertir en los ciudadanos, marcar el rumbo de la comunidad y proporcionar "estabilidad y bienestar" a los andaluces.