Cuatro hospitales andaluces incorporan el uso de exoesqueletos para niños con enfermedades raras y neuromotoras

Exoesqueleto pediátrico que incorpora el SAS a su cartera de servicios con cuatro hospitales andaluces. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales universitarios Virgen del Rocío de Sevilla, Virgen de las Nieves de Granada, Regional de Málaga y Reina Sofía de Córdoba incorporan a su cartera de servicios el uso de ortoprótesis avanzadas mediante exoesqueletos pediátricos para el tratamiento rehabilitador de menores con enfermedades raras y patologías neuromotoras. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, afirma que "los nuevos dispositivos permitirán impulsar el tratamiento rehabilitador mediante ortoprótesis avanzadas diseñadas para facilitar la bipedestación y la marcha asistida".

La adquisición de cuatro exoesqueletos pediátricos de última generación ha sido formalizada en el marco del acuerdo de distribución de fondos destinados a la mejora de la atención sanitaria a pacientes con enfermedades raras y ELA, correspondiente al ejercicio presupuestario 2023 y vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Administración autonómica.

La financiación procede de la Unión Europea a través del programa NextGenerationEU, orientado a reforzar la asistencia sanitaria a pacientes con enfermedades neuromotoras poco frecuentes. La implantación de esta tecnología ha requerido la capacitación específica de los profesionales y la adquisición de nuevas competencias, fomentando el trabajo multidisciplinar entre especialistas en rehabilitación infantil, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y el conjunto del equipo asistencial.

Los cuatro hospitales seleccionados cuentan con experiencia previa en la atención a pacientes susceptibles de beneficiarse de este tipo de ortoprótesis, lo que garantiza una implantación segura y eficaz. Los nuevos dispositivos permitirán impulsar el tratamiento rehabilitador mediante ortoprótesis avanzadas diseñadas para facilitar la bipedestación y la marcha asistida. Estos exoesqueletos incorporan un sistema de articulaciones activas que imitan el patrón natural del movimiento humano, favoreciendo el aprendizaje motor y la mejora funcional en niños con patologías como la parálisis cerebral infantil o la atrofia muscular espinal.

La parálisis cerebral infantil es un trastorno neurológico permanente del movimiento y la postura, originado por una lesión o alteración en el cerebro en desarrollo durante el embarazo, el parto o los primeros años de vida. Aunque no es una enfermedad progresiva, sus manifestaciones pueden variar con el crecimiento y afectar al tono muscular, la coordinación, el equilibrio y la capacidad de marcha.

En los países desarrollados, su incidencia se sitúa entre 1,5 y 2,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Por su parte, la atrofia muscular espinal es una enfermedad neuromuscular genética rara, causada en la mayoría de los casos por alteraciones del gen SMN1, que provocan la degeneración progresiva de las motoneuronas y una debilidad muscular predominante en la musculatura proximal. Su incidencia en España se estima entre uno de cada 6.000 y 10.000 recién nacidos vivos.