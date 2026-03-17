Ejecutados los primeros 120 metros de túnel de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla tras la conclusión de las pantallas

Trabajos en los túneles de la Línea 3 Norte del Metro, en Pino Montano, tras la finalización de las pantallas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía avanza en las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla con la excavación del túnel en Pino Montano, una vez que ha finalizado la construcción de las pantallas. Los trabajos bajo tierra han permitido ejecutar los primeros 120 metros del túnel, en la zona de Pino Montano Norte.

En este sentido, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha indicado que estos trabajos muestran "que ya estamos en una fase más madura de la obra, con los trabajos bajo tierra y el túnel por donde pasará el Metro ya conformado", señala la Consejería en una nota de prensa.

El túnel del primer tramo cuenta con una anchura interior de más de ocho metros (entre 8,10 y 8,30), ampliándose progresivamente en las zonas de acceso a las estaciones hasta alcanzar los 16 metros. Asimismo, la profundidad media aproximada es de 10 metros respecto a la rasante de la calle.

En este primer frente de obra se prevé alcanzar los primeros 140 metros de los casi 1.300 metros de túnel del primer tramo, incluyendo las dos estaciones subterráneas previstas. Una vez finalizada la excavación se ejecutará la contrabóveda, consistente en una losa de hormigón armado de 0,8 metros de espesor que cerrará la sección inferior del túnel y completará su estructura.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda tiene previsto que en verano comience un segundo frente de excavación bajo la losa de la futura estación de Pino Montano, al que se accederá mediante una rampa situada en las proximidades de la calle Maestras.

Posteriormente, se habilitará un tercer frente de excavación en el entorno de la calle Corral de las Maravillas, lo que permitirá acelerar el desarrollo de los trabajos del túnel. Los trabajos de excavación que se están desarrollando implican la retirada de materiales característicos del subsuelo de esta zona de la ciudad, compuestos principalmente por suelos arcillosos y arenosos propios de la depresión del Guadalquivir.

A medida que se alcance la profundidad total de excavación también se prevé la presencia de niveles de gravas. Todo el material extraído se clasifica y transporta a vertederos autorizados, cumpliendo los requisitos ambientales establecidos para este tipo de actuaciones.

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla contará con una longitud de 7,5 kilómetros entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián, además de un ramal técnico de 1,3 kilómetros para la conexión con los talleres y cocheras. Sólo este primer tramo de Pino Montano abarca casi una cuarta parte del trazado (1,7 kilómetros), más 699 metros para completar el ramal técnico.

La obra de la Línea 3 Norte asciende a un presupuesto de 1.366 millones de euros, que cuenta con financiación estatal y autonómica y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027. El trazado contempla 12 estaciones, once subterráneas y una en superficie, discurriendo mayoritariamente bajo tierra mediante el sistema constructivo de pantallas y losa superior.

Esta nueva infraestructura permitirá mejorar la conexión de los barrios del norte de la ciudad con el centro y reforzar la red de transporte público metropolitano, contribuyendo a impulsar una movilidad más sostenible, eficiente y accesible en Sevilla.