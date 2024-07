Un equipo de la US (Sevilla) desarrolla un método para analizar muestras pequeñas con imágenes no visibles por el ojo

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) han desarrollado un método para el análisis de muestras pequeñas con imágenes hiperespectrales capaces de medir colores imperceptibles para el ojo humano. La técnica es "más rápida y eficaz" que otros sistemas usados en el control agroalimentario y puede ser utilizado también en la Medicina, la industria farmacéutica y la restauración de obras de arte, entre otras.

Según ha recogido la Junta en una nota, este trabajo ha sido financiado mediante el proyecto de excelencia 'Obtención de agentes afinantes para uso enológico a partir de orujos de uva seleccionados por métodos espectroscópicos' de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación.

La nueva técnica se basa en el uso de imágenes hiperespectrales que permiten ver y capturar información en muchos colores, tanto visibles como invisibles para el ojo humano, en forma de longitudes de onda. Es usado en muchas áreas, desde la monitorización de cultivos o ecosistemas, hasta la supervisión de objetos ocultos en ciencias forenses o arqueología.

De esta manera, una cámara hiperespectral ofrece información a través de cientos de canales, no sólo el rojo, verde y azul de una cámara convencional. Esto permite extraer muchos más datos de las muestras y relacionarlos con sus características físicas y químicas. Sin embargo, el estudio con este tipo de sistemas está limitado a objetos que no dejan traspasar la luz.

En muestras pequeñas, esto no sucede y, en ocasiones, no es posible obtener grandes cantidades de un producto para analizarlo. Ahora, los investigadores han logrado la información necesaria con tan sólo una reducida cantidad de la materia que quieren estudiar, mediante el uso de una cápsula que han creado. Los resultados del trabajo se han publicado en la revista 'LWT-Food Science and Technology'.

El sistema desarrollado usa estas técnicas hiperespectrales para sustituir a espectroscopios convencionales, unos dispositivos que necesitan una mayor cantidad de muestra para proporcionar unas medidas adecuadas. Los expertos han diseñado también un tubo de ensayo que logra dar la profundidad necesaria e impedir que la luz la traspase, por lo que solo es necesaria una pequeña cantidad de materia para analizarla.

De esta forma, podría compararse a cuando se pone un folio sobre un foco. La luz se filtra, pero si se coloca un paquete de 100, se logra que no se vea nada. La cápsula portamuestras creada consigue que la luz no penetre y que la captura de la imagen ofrezca información exacta de su composición.

Cuando se toma una imagen hiperespectral de cualquier objeto, la fotografía que devuelve es una distribución de energía concreta, que determina qué tipo de compuestos están presentes en la materia que se mide. Cada píxel ofrece información detallada sobre los elementos que la conforman. Si se quieren encontrar trazas de cualquier compuesto, como podrían ser hormonas o proteínas en alimentos, esta técnica puede realizar el análisis de una "manera sencilla y eficiente", tan solo con una imagen hiperespectral.

Para resolver el problema de la filtración o refracción de la luz en una muestra pequeña, los expertos diseñaron una cápsula que consiste en un cono que ha verificado su utilidad con dos equipos hiperespectrales diferentes. Uno de ellos permite medir luz visible y una pequeña porción del espectro infrarrojo. El otro trabaja íntegramente con luz infrarroja.

Han establecido para ello una profundidad de 1,5 milímetros para muestras en un espectro visible, mientras que son necesarios 4,5 para poder trabajar en el infrarrojo. En el centro del cono se concentra el producto sin que haya traspaso de luz. Los expertos han validado el método con el contenido de proteínas en semilla de uvas.

Asimismo, se han certificado que los resultados obtenidos son exactos y extrapolables a la determinación de la composición de cualquier otro producto o compuesto. Lo han conseguido, partiendo de muestras que van, aproximadamente, desde 0,1 a 1 gramos, lo que amplía las posibilidades de aplicar esta técnica a otras áreas, como el análisis forense de drogas o de salud, entre otros.