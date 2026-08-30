El Gobierno andaluz retoma este lunes sus reuniones y abordará los grandes incendios del verano y los seísmos de Granada

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidirá este lunes, 31 de agosto, la primera reunión del Consejo de Gobierno del nuevo curso político, que tiene previsto abordar, entre otras cuestiones, los grandes incendios forestales registrados este verano en varias provincias de la comunidad y la serie sísmica que se ha producido en Granada durante el presente mes de agosto.

Así se desprende del orden del día de la reunión del Consejo, consultada por Europa Press, que incluye una propuesta de acuerdo por el que desde la Junta se quiere instar al Gobierno de la Nación "a la declaración de los municipios andaluces afectados, tanto por grandes incendios forestales en las provincias de Almería, Granada, Huelva y Sevilla, como por la serie sísmica en la provincia de Granada" de este verano, "como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil".

Además, el Gobierno andaluz se propone instar al Ejecutivo central a "adoptar con carácter urgente las medidas legales para paliar los daños causados en el ámbito de sus competencias" en relación a dichos sucesos.

Asimismo, el orden del día de la reunión del Consejo de Gobierno contempla una propuesta de acuerdo "por el que se declara desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario y forestal el incendio originado el 6 de agosto de 2026 en las provincias de Huelva y Sevilla, y se insta la adopción de medidas urgentes para paliar sus efectos".

CUESTIONES DE EDUCACIÓN

Al margen de estos asuntos, la Junta también tiene previsto en esta reunión impulsar un decreto por el que "se adoptan medidas para la mejora del funcionamiento del sistema educativo y de la gestión de la actividad docente en la enseñanza no universitaria en Andalucía".

También en materia educativa el Consejo de Gobierno prevé tratar este lunes otro proyecto de decreto "por el que se acuerda la modificación de Centros en las Universidades Públicas de Andalucía a partir del curso académico 2026/2027".

Y un acuerdo por el que "se autoriza la implantación y supresión de enseñanzas universitarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso académico 2026/2027".

Finalmente, entre los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión del Consejo figura también un proyecto de decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la Actividad de Interés Etnológico denominada Bolos Serranos de la provincia de Jaén.

La reunión de este lunes será la primera del Consejo de Gobierno de PP-A y Vox tras la celebrada el pasado 30 de julio, antes del paréntesis propio de las vacaciones estivales, y será dos días antes de la fecha habitual de estas reuniones semanales, que el Ejecutivo andaluz suele celebrar los miércoles.