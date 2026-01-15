El Hospital Macarena de Sevilla forma a cirujanos europeos en técnicas de minilaparoscopia

Cirujanos europeos se forman en el Hospital Macarena en técnicas de minilaparoscopia. - HUVM

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha celebrado una sesión formativa con la participación de profesionales de distintos centros sanitarios europeos sobre minilaparoscopia, una evolución de la cirugía laparoscópica en la que se utiliza instrumental de menor tamaño lo que permite una mejor recuperación del paciente intervenido.

Estas técnicas se realizan a través de incisiones diminutas, lo que supone menor dolor postoperatorio y una recuperación más rápida de los pacientes. La jornada formativa ha incluido la realización de cirugías en directo en quirófano con intervenciones de colecistectomía, hernia inguinal y procedimiento antirreflujo, explica el centro hospitalario en una nota de prensa.

En la actividad, participa el jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del hospital sevillano, Salvador Morales. El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo se ha consolidado como centro de referencia internacional en formación quirúrgica, organizando jornadas con la participación de profesionales de diversos países y siendo reconocido por sociedades científicas europeas.

Así se ha puesto de manifiesto además recientemente con la distinción por parte de la prestigiosa revista Forbes que ha destacado al Hospital Macarena en su lista de los mejores hospitales de España por especialidades médicas. En concreto, el centro hospitalario entra en la lista por el Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, cuyo responsable es Salvador Morales que también aparece en la lista de los 100 mejores médicos de España.

Además, se han integrado en el Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la realidad aumentada en procedimientos quirúrgicos, mejorando la precisión y la seguridad de las intervenciones. Estas innovaciones han posicionado al hospital como un referente en cirugía avanzada y han atraído a profesionales de todo el mundo para formarse en estas técnicas.