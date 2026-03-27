El Hospital de Valme de Sevilla realiza una ofrenda floral a la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista

Ofrenda floral del Hospital de Valme a los titulares de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha llevado a cabo en la mañana de este viernes una ofrenda floral a los titulares de la Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios y María Santísima del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión de Bellavista.

Según ha destacado el centro hospitalario en una nota, la cita vuelve a poner de manifiesto la estrecha vinculación entre el centro sanitario y su entorno más cercano.

Representantes del equipo directivo han acudido a la visita de las imágenes, ya en sus pasos a escasas horas de su salida procesional en la tarde-noche del Viernes de Dolores.

En nombre de los profesionales del hospital, se ha realizado la entrega de dos ramos de flores: claveles blancos para María Santísima del Dulce Nombre en sus Dolores y claveles rojos para Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios, como muestra de respeto, esperanza y acompañamiento.

"Más allá de su carácter simbólico", este acto adquiere un "significado especial" al representar el vínculo que une al hospital con el barrio de Bellavista: "un espacio compartido de vida, cuidado y apoyo mutuo".

La jornada ha continuado con la participación institucional en el encendido del cirio de los donantes de órganos, "un momento de especial sensibilidad que une la solidaridad con la esperanza de vida, y que ha contado con la presencia de autoridades civiles y eclesiásticas".

La directora gerente, Inmaculada Vázquez, ha subrayado que "esta ofrenda representa una expresión sincera del compromiso del hospital con las personas a las que cuida y con el barrio que le da identidad.

"Nos sentimos parte de Bellavista, compartiendo no sólo la atención sanitaria, sino también sus tradiciones, emociones y valores", ha afirmado.

De este modo, el Hospital Universitario de Valme renueva su participación en una de las citas más significativas para el barrio, "reafirmando su vocación de servicio público desde la cercanía, la humanidad y el respeto a las tradiciones que forman parte de la vida de sus ciudadanos".