El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla celebra "múltiples actos" para acercar el espíritu cofrade a sus pacientes

El servicio de Alimentación del Virgen del Rocío hará entrega en la merienda de los pacientes, siempre que sus patologías se lo permitan, el Jueves Santo de las tradicionales torrijas y el Viernes Santo, pestiños. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) de Sevilla celebrará "múltiples actos" durante esta Semana Santa que acercan a los pacientes del hospital el espíritu cofrade, al mismo tiempo que lleva "hasta algunas de las hermandades más señeras de la ciudad" la presencia del centro hospitalario sevillano.

Según ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, los actos comenzaron en la mañana del Viernes de Dolores. En la planta de Oncohematología del Hospital infantil, la asociación Andex, junto a profesionales de la unidad y una representación de la Banda de Música de La Redención, celebraron su tradicional Pregón de la Semana Santa y su estación de penitencia, para que los pequeños pacientes, junto a sus familias, vivieran una 'procesión'.

Así, en la semana previa, los maestros de las dos escuelas del centro organizan para los niños talleres de manualidades, donde elaboran algunos de los pasos más representativos de la ciudad que están expuestos, durante todos estos días, en el pasillo de la Unidad de Oncohematología y en el hall de entrada del Hospital Infantil.

Por la tarde del mismo viernes, la Hermandad de La Misión, del vecino barrio de Heliópolis, acercó la cofradía hasta la puerta del Hospital General. Un año más, la Hermandad realizó una ofrenda en el monumento a los donantes. En este acto, a los representantes de la hermandad le acompañaron el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la directora gerente del HUVR, Nieves Romero.

Posteriormente, y antes de la levantá, la cantaora Maite Olivares dedicó una saeta al Santo Cristo de la Misión, después de que las autoridades entregaran un ramo de flores al Misterio, que continuó su recorrido hasta entrar en su sede de la parroquia de San Antonio María Claret en torno a la una de la madrugada.

OFRENDAS MARTES Y MIÉRCOLES SANTO

Los actos cofrades continúan este Martes Santo con la ofrenda floral a los titulares de la Hermandad de San Esteban, mientras que el Miércoles Santo será la parroquia de San Bernardo, a la que asiste también el consejero Antonio Sanz este lunes, la que reciba a los representantes del hospital para la ofrenda.

En ambos casos, se trata de "hermandades muy vinculadas desde hace años al centro hospitalario sevillano". De este modo, los dos actos tendrán lugar a las 11,15 horas, apenas tres horas antes de sus respectivas salidas profesionales.

Por otra parte, tampoco faltarán este año los dulces típicos de estos días. El servicio de Alimentación del Virgen del Rocío hará entrega en la merienda de los pacientes, siempre que sus patologías se lo permitan, el Jueves Santo de las tradicionales torrijas y el Viernes Santo, pestiños.