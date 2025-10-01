El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla obtiene una "pionera certificación" aplicada a la Electromedicina

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha obtenido la certificación en la norma ISO 27001:2022, un reconocimiento internacional que acredita "las buenas prácticas en la gestión de la seguridad de la información".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, la iniciativa ha sido coordinada desde el Servicio de Electromedicina del hospital, que ha liderado un proyecto estratégico para impulsar la seguridad y la calidad en la gestión de los sistemas de información asociados a dispositivos médicos, "consolidándose como un servicio pionero a nivel nacional e internacional y ya reconocido en varios países".

Este hecho ha sido posible con el trabajo de la Unidad de Seguridad TIC, la Subdirección de Sistemas TIC, Subdirección TIC de Sevilla y la Subdirección de Ingeniería y Mantenimiento, donde se engloba el Servicio de Electromedicina que han implantado un sistema "robusto y alineado con los más altos estándares internacionales".

La certificación avala "la fiabilidad de los sistemas de información" que soportan los dispositivos médicos conectados a Picture Archiving and Communication System (PACS) y Vendor Neutral Archive (VNA), así como de las comunicaciones que garantizan su funcionamiento seguro y eficiente.

La norma correspondiente establece los requisitos para implantar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestión de seguridad de la información. Para obtenerla, el hospital ha superado "una exhaustiva auditoría externa por parte de la Certificadora Aenor, en la que se han evaluado aspectos como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos clínicos".

Esta nueva certificación se suma a las obtenidas anteriormente por el Servicio de Electromedicina: la ISO 9001 (gestión de la calidad) y la ISO 13485 (gestión de la calidad para productos sanitarios). Con ello, el Hospital Universitario Virgen del Rocío alcanza ya tres certificaciones internacionales.

"La obtención de esta tercera certificación internacional consolida un modelo de gestión de la electromedicina basado en la excelencia, la innovación y la seguridad. Supone un reconocimiento al esfuerzo del equipo y refuerza el compromiso del hospital con la calidad asistencial y la confianza. Esto se ha conseguido por el trabajo en equipo de profesionales con carácter multidisciplinar como son los compañeros TIC en su conjunto, y los de Sistemas, Seguridad y Provincial de Sevilla", ha destacado el jefe de Servicio de Electromedicina, José Domingo Sanmartín.

Con esta certificación, el Hospital Virgen del Rocío "refuerza su compromiso con la seguridad del paciente, garantizando que los sistemas que soportan el diagnóstico por imagen y el almacenamiento de datos médicos cumplen con las mejores prácticas reconocidas a nivel mundial".