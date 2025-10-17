El IAPH asesorá en la gestión de ayudas para restaurar patrimonio religioso tras recibirse más de 400 solicitudes

Archivo - Restauración de una obra en el IAPH. A 05 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) prestará asesoramiento técnico y científico en la gestión de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que ha convocado la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía para la restauración y conservación de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso ante el "elevado volumen de solicitudes presentadas", que suman 410.

Así figura este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, en el que se explica además que la convocatoria requiere de "conocimientos especializados en materia de patrimonio cultural y por la peculiaridad del objeto de las subvenciones al tratarse de bienes muebles muy variados: patrimonio mueble, documental bibliográfico".

El plazo de duración de la encomienda al IAPH finalizará una vez "justificada debidamente la subvención por las entidades beneficiarias correspondientes a la convocatoria de 2025, sin prejuicio de la posible prórroga a otras convocatorias de las subvenciones previstas en la orden del 10 de junio de 2025", aclara el BOJA.

La Consejería de Cultura y Deporte publicó en julio de 2025 la convocatoria por un importe total de 2,2 millones de euros. Con ella, se daba continuidad a las ayudas impulsadas por el Gobierno andaluz en la pasada legislatura, movilizando más de seis millones de euros. En la citada convocatoria se introducían novedades con el objetivo de agilizar el procedimiento y reducir las cargas administrativas y, de este modo, contribuir a la restauración y conservación de los bienes muebles del patrimonio religioso y que se realicen por personal técnico cualificado, generando empleo en el sector y contribuyendo a que las actuaciones realizadas sean de calidad.

Entre las novedades más relevantes de la Resolución de la Secretaría General de Patrimonio Histórico y Documental destacaba que las subvenciones aumentarán su importe máximo hasta los 40.000 euros pudiendo alcanzar hasta el 100% del presupuesto aceptado para evitar así que las entidades beneficiarias tengan que buscar financiación complementaria para la restauración del bien patrimonial objeto de la ayuda.

Para realizar las actuaciones de restauración-conservación se mantiene el plazo máximo de doce meses, sin embargo, para aquellas cuyo coste supere los 40.000 euros el plazo máximo será de 18 meses con el fin de evitar que se tenga que solicitar una ampliación del plazo de ejecución de la actividad. Otra de las novedades de la nueva convocatoria es que se dará prioridad a aquellos proyectos de restauración-conservación ubicados en pequeños y medianos municipios.

Las entidades solicitantes, además, tendrán que presentar, junto a la solicitud de subvención, un proyecto de conservación, independientemente del tipo de protección del bien a restaurar, y se ha actualizado los perfiles de dirección técnica de los trabajos del proyecto de acuerdo con las nuevas titulaciones. Se abre también la posibilidad de incluir como parte del equipo técnico a personas inscritas en el Registro de Artesanos de Andalucía, dando respuesta así a una de las demandas del sector.

Precisamente, en esta convocatoria se consideran bienes subvencionables elementos del patrimonio mueble como pinturas, esculturas, dibujos, grabados, retablística, orfebrería, joyería y otros objetos de metal. También textiles, cerámica, azulejería y mobiliario, así como documentos y libros, correspondientes al patrimonio documental y bibliográfico.