La Junta abonará en un solo pago los 5 millones de 2026 para el centro de innovación de drones de Sevilla

Primer plano de un dron sobrevolando la Laguna de San Lázaro, como foto de recurso. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a abonar íntegramente en un solo pago el total de los cinco millones de euros presupuestados en 2026 para la construcción del Centro de Innovación de Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana de Sevilla (CUAM, por sus siglas en inglés), una infraestructura impulsada por la Junta de Andalucía junto a la Universidad de Sevilla (US).

Dicha aportación, cofinanciada con el Programa Andalucía Feder 2021-2027, se destinará a la adquisición de equipamiento para el desarrollo de nuevas tecnologías y a la contratación del personal investigador encargado de ello. Estos cinco millones se suman a otros seis y nueve millones ya transferidos en los ejercicios 2023 y 2025 respectivamente por el Gobierno andaluz a la US para su desarrollo, remarca la Junta en una nota de prensa.

Con ello, se culmina la inversión global de 20 millones de euros comprometida por la Junta para respaldar este nodo estratégico para la industria aeroespacial andaluza, con aplicaciones en transporte, vigilancia, agricultura, emergencias o inspección de infraestructuras, entre otras. Dicha instalación se centra en generar conocimiento que permita mantener el liderazgo científico y tecnológico de Andalucía en tecnologías de vehículos aéreos no tripulados para usos civiles y, en particular, para su aplicación a la movilidad aérea urbana, haciendo posible la autonomía inteligente y segura de vehículos y sistemas.

Además, con ella se persigue favorecer la transferencia del conocimiento que se va a generar con esta iniciativa a las empresas, haciendo especial énfasis en las pymes, mediante un plan específico de difusión y transferencia de resultados para promover la investigación y la innovación en el tejido empresarial. Este nuevo centro de innovación fortalecerá y acompañará al sector aeronáutico andaluz, capacitándolo para su diversificación hacia nuevos productos, todos ellos con un alto valor añadido muy superior a la tradicional fabricación de aeroestructuras.

El proyecto se asienta en el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis) y en varias infraestructuras del Acuartelamiento de Tablada, cedidas por el Ejército del Aire y del Espacio. Contará con distintos laboratorios, entre ellos un banco de motores eléctricos y de modelado, un laboratorio de estructuras sensorizadas para movilidad aérea urbana (UAM), uno de recubrimientos y nanoestructuras para UAM y otro de sistemas limpios de propulsión.

El centro, que se lleva a cabo por fases, se completará con una sede de operaciones de vuelo y formación. Con la ayuda de 2023, durante 2024 se produjo la operación de compraventa entre Aerópolis y la Universidad de Sevilla de una nave en este recinto por valor de 814.677 euros, que se encuentra en su última fase de adecuación para poder albergar así parte de las instalaciones.

Por otra parte, la ayuda concedida en 2025 se empleó en la adaptación de las infraestructuras del Acuartelamiento Aéreo de Tablada y en su adecuación para realizar el control de vuelo y ejecución de laboratorios y vertipuerto.

SEGUNDA REGIÓN EN EL SECTOR DE DRONES

La industria de alta tecnología aeronáutica conformada por los denominados vehículos aéreos no tripulados (UAV) o drones constituye uno de los segmentos con mayor proyección de futuro, debido a las múltiples aplicaciones que tienen estos robots aéreos en campos tan diversos como la agricultura, la vigilancia, la inspección de infraestructuras, el transporte o el control de incendios, entre otros muchos.

Su crecimiento es, además, exponencial, impulsado por los constantes avances tecnológicos aplicados para mejorar sus prestaciones y extender su uso a gran parte de los sectores productivos y de servicios. Así, España se sitúa entre las diez potencias mundiales en esta rama del sector aeroespacial y Andalucía es una de las responsables de ese empuje, ya que, tras Madrid, se consolida como la segunda comunidad relevante tanto en operadores como en pilotos, según se recoge en el Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Civil de los Drones en España 2018-2021.

Según dicho documento, en el conjunto nacional se registran más de 3.000 operadores en el mercado de drones, de los que 550 tienen sello andaluz. Asimismo, dicho plan prevé que la flota de drones de uso profesional superará las 51.400 aeronaves en 2035 y alcanzará las 53.500 en 2050. El impacto económico de este crecimiento está valorado en 1.220 millones de euros en 2035 y en 1.520 en 2050.

El ecosistema de proyectos de vehículos aéreos no tripulados (UAV o UAS por sus siglas en inglés) en España es muy dinámico y está en rápido crecimiento, si bien es cierto que ninguno de los demás centros está vinculado a una universidad pública.

Por su parte, la Comisión Europea estima que, dentro de 20 años, el mercado de los drones dará empleo a más de 100.000 personas en el territorio UE, con una magnitud económica que rondará los 10 billones de euros. "En ese escenario, Andalucía está bien posicionada, ya que tiene el conocimiento, las empresas y los profesionales que la sitúan en un lugar destacado, pero, sobre todo, cuenta con la apuesta institucional para continuar avanzando en su desarrollo".

PROGRAMA 'SPACEINNOVA ANDALUCÍA'

Para fortalecer el sector aeroespacial, la Consejería de Universidad está inmersa, además, en el desarrollo del programa 'SpaceInnova Andalucía', una iniciativa de Compra Pública de Innovación (CPI) dotada con 20 millones de euros en el marco del Programa Andalucía Feder 2021-2027, que tiene como objetivo identificar soluciones innovadoras pseudosatelitales para su aplicación en otros ámbitos de actividad como el despliegue de emergencias, la lucha contra incendios o la gestión medioambiental.

Asimismo, se destinarán también 15 millones del Programa Andalucía Feder 2021-2027 para el desarrollo de aeronaves que reduzcan emisiones y ruidos en el ámbito aeroespacial en consonancia con la iniciativa europea 'Clean Aviation'. Ambas líneas de actuación se suman al impulso dado al Centro de Experimentación y Certificación de Aeronaves No Tripuladas (CEUS), ubicado en Moguer (Huelva), que ha supuesto una inyección de 17 millones de euros. Todas esas partidas, junto con la inversión del CUAM, alcanzan un montante de 72 millones de euros para reforzar la innovación y la transferencia de conocimiento en este segmento.

Una vez finalizada, esta infraestructura se sumará a otras instalaciones singulares y estratégicas equipadas con la tecnología más innovadora, entre ellas destacan el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec), con sede en La Rinconada (Sevilla), el Centro de Vuelos Experimentales con Aviones no Tripulados-ATLAS de Villacarrillo (Jaén) o el proyecto CEUS, promovido conjuntamente por la Junta de Andalucía y el Gobierno central. A estos equipamientos se añaden otras iniciativas como el Centro Integrado de FP Aeroespacial de La Rinconada, construido por la Junta de Andalucía