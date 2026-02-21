La Junta abordará con andaluces en el exterior una revisión de las bases de concesión de ayudas para promoción cultural

Archivo - El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, junto a representantes de FAER. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Acción Exterior de la Junta de Andalucía va a sentarse con las comunidades andaluzas en el exterior para revisar las ayudas que todos los años destina el Gobierno autonómico para promocionar la cultura andaluza. Para ello, ha abierto una consulta pública para recabar las propuestas de las organizaciones y asociaciones andaluzas en el exterior.

Con la publicación de esta norma, justifica la Consejería en la citada consulta pública a la que ha accedido Europa Press, "se pretende modificar las bases reguladoras recogidas en la orden de abril de 2024 para adaptarlas a la normativa vigente y reestructurar los gastos subvencionables y demás requisitos".

La convocatoria 2025 se realizó conforme a las bases reguladoras aprobadas en 2024 y se estructuró en dos líneas. La línea COAN está dirigida a las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía. Por su parte, la línea Fedco está destinada a federaciones o coordinadoras de dichas entidades. El presupuesto total asignado ascendió a 1.419.283,81 euros. La línea COAN contó con 1.154.283,81 euros y la Fedco con 265.000 euros. En el global se dieron cuatro ayudas más que en 2024, con un incremento del crédito del 31%.

Las subvenciones se conceden en el marco de la Ley 8/2006 del Estatuto de los Andaluces en el Mundo, que regula estas comunidades como entidades sin ánimo de lucro orientadas a preservar la identidad andaluza y a mantener el vínculo con Andalucía. Asimismo, dan cumplimiento a lo previsto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que reconoce la participación de los andaluces en el exterior en la vida social y cultural del pueblo andaluz, tal como ha recordado la Junta en una nota.

Estas ayudas refuerzan el papel de las comunidades andaluzas en el exterior en la difusión de la cultura andaluza, en la proyección de la imagen de Andalucía en otros países y en el apoyo a la integración de la población andaluza residente fuera del territorio autonómico. La Junta defendió en 2025 que la convocatoria "consolida" su apoyo al tejido asociativo andaluz en el exterior y a las actividades que desarrolla en beneficio de los andaluces en el mundo.