La Junta abre la convocatoria para optar al Premio Romero Esteo hasta el 6 de septiembre

Archivo - La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), número 162 de 2025, la convocatoria para concurrir al Premio de Textos Teatrales Miguel Romero Esteo, cuyo plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 6 de septiembre, fomentando así, "la creación literaria de textos dramáticos entre los jóvenes".

Según una nota de prensa de la Consejería, han detallado los datos de la convocatoria, para presentar textos inéditos y de carácter literario teatral, escritos por autores andaluces con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.

"El Premio Romero Esteo permitirá a los jóvenes creadores andaluces compartir sus visiones sobre el mundo, de la sociedad o del ser humano desde una perspectiva actual", ha argumentado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

Además, ha señalado que "el teatro es lugar de encuentro de ideas, de sentimientos, de personas de distintas generaciones y de colectivos diferentes y los textos teatrales nos permiten reflexionar en torno a la sociedad actual".

Para impulsar la creatividad, según han recalcado, "solo podrán presentarse textos originales e inéditos", implicando esto que, no hayan sido divulgados por cualquier medio, incluyendo la publicación o difusión en redes sociales, ni creados utilizando sistemas, herramientas o técnicas derivadas o vinculadas a la inteligencia artificial.

Además, las bases reguladoras de la convocatoria recogen que, la obra debe estar inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual en el momento de presentar la solicitud (o bien, en último extremo, que la presentación de la inscripción se realice antes de la resolución de concesión del premio).

La Consejería ha afirmado que se podrán presentar textos creados en colaboración, pero en este caso, todos los autores deberán cumplir los requisitos a nivel individual. Los escritores que se presenten deben acreditar su nacimiento en Andalucía, pudiéndose adjuntar la documentación por vía telemática a través de la ventanilla electrónica de la Junta de Andalucía o de forma presencial en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Junta de Andalucía.

En cuanto al premio, la obra ganadora recibirá un único premio de 5.000 euros. Además, si el jurado lo considerase oportuno podrá conceder hasta dos accésits con una dotación económica de 1.500 euros cada uno. La obra premiada y los accésits, en caso de haberlos, serán publicados por el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía (Cirae).

Sobre el jurado, han explicado que estará integrado por personal experto en el área, como el dramaturgo Javier Berger, la directora de escena Julia Moyano, la especialista en literatura dramática María José Sánchez Montes o el experto en artes escénicas Juan Alonso Sánchez Martínez. Junto a ellos, formarán parte del jurado la directora del Iaaem, Violeta Hernández, y la titular de Área del Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía, María Jesús Bajo.

Con respecto a las solicitudes, han explicado que deben incluir el texto dramático; la plica --un documento independiente que se presentará sin indicación de autoría ni datos personales donde debe constar el título y el seudónimo o lema, e igualmente identificada en el encabezamiento del documento con: 'Premio de Textos Teatrales Miguel Romero Esteo para Jóvenes Autores y Autoras de Andalucía'-- y la acreditación de que el texto se encuentra inscrito en el Registro General de la Propiedad Intelectual. También será necesario, según han detallado, aportar documentación personal.

PLAN DE IMPULSO A LA DRAMATURGIA

Esta convocatoria, según han señalado, se incluye en el Plan de Impulso a la Dramaturgia que promueve el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Iaaem), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, que, "desde el pasado mes de mayo, está celebrando distintas acciones promocionales entre los y las jóvenes para incentivar la creación teatral".

Algunas de las acciones que han comentado son las visitas a escuelas de arte dramático andaluzas, centros de formación escénica y escuelas de escritura creativa, la impartición de talleres de dramaturgia para jóvenes y la activación de la campaña 'Este verano, escribe' diseñada para estimular la redacción de textos para ser llevados a las tablas.

Finalmente, han destacado que desde la creación de este concurso, en 1997, han sido galardonados dramaturgos andaluces, entre los que se encuentran Javier Berger, Miguel Palacios, David Montero, Ruth Rubio, Marilia Samper o Gracia Morales, entre otros.

La anterior edición premió la obra 'Palíndromo', de Daniel Soto Pardo, y, anteriormente, en 2023, esta nueva etapa en la que se convoca el Premio, 'Liona', de Álvaro Miguel Herce Rosales. Además, las obras 'La nana truncada' de Ana Isabel Alarcón y 'Mars One', de Markel Hernández, obtuvieron la consideración del jurado y recibieron sendos accésits en esa misma convocatoria.