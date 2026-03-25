La Junta de Andalucía aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028 de la Consejería de Justicia

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, junto al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2026-2028 de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que define los objetivos y efectos que se persiguen con las diferentes líneas de ayudas previstas durante ese periodo, sus costes, fuentes de financiación y el método de evaluación y seguimiento.

Según ha detallado la Junta en una nota, en concreto, para 2026, el plan contempla 17 líneas de ayudas, trece regladas y cuatro nominativas. El plan se articula en tres áreas correspondientes a las competencias de la Consejería, cada una de ellas con sus objetivos estratégicos.

Así, las ayudas en materia de Justicia van dirigidas a fomentar la labor de las asociaciones de víctimas del terrorismo y sus actividades de educación y concienciación social, a garantizar la representación de las víctimas de violencia de género por un procurador en todas las fases del procedimiento aunque no sea obligatorio, a la orientación jurídica de los internos en centros penitenciarios, así como a la formación y transferencia de conocimiento de las entidades y operadores jurídicos que intervienen en los programas y servicios del ámbito de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación.

En materia de Administración Local, todas las subvenciones van destinadas a cooperar y colaborar con la suficiencia financiera de las entidades locales y fortalecer institucionalmente los gobiernos municipales. En cuanto a las líneas de subvenciones relativas a Función Pública, el objetivo es "avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública".